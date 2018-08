Veja aqui as nossas sugestões culturais para os dias que se avizinham.

Guia cultural para os próximos dias

Veja aqui as nossas sugestões culturais para os dias que se avizinham.

De sexta a domingo, dias 9, 10 e 11 de agosto, em Stadtbredimus

Picadilly celebra tradições vinícolas luxemburguesas

Durante o fim de semana, a localidade de Stadtbredimus, junto ao rio Moselle, acolhe mais uma edição do festival Picadilly. O evento, que é um dos momentos altos do Verão luxemburguês, serve de mostra e de apresentação das quase duas dezenas de vinhos produzidas no país. Ao longo dos três dias promete-se música, animação e tasquinhas (conhecidas como Food Trucks). Indicado para amantes e apreciadores de vinho, no domingo há também um programa para toda a família. A entrada é livre e o programa pode ser consultado aqui.





Terça e quarta-feira, dias 14 e 15 de agosto, na capital

Nelson Freitas e Flávia Coelho no Meyouzik

Dois nomes lusófonos foram anunciados no cartaz do festival urbano Meyouzik, o evento dedicado à world music, que este ano sofreu alterações ao separar-se totalmente do Rock um Knuedler. À brasileira Flávia Coelho, que tocou em março na Kulturfabrik, cabe a abertura do festival. Música de intervenção ao som de ska, reggae, dub e folk é o que se pode esperar do concerto que terá lugar na Place Guillaume II, pelas 17h30. Já Nelson Freitas, um dos músicos mais acarinhados pela comunidade lusófona do Luxemburgo, encerra o primeiro dia de festival com atuação marcada para as 21h30. O festival acontece nos palcos da place Guillaume II, rue du St-Esprit e place de la Constitution e a entrada é livre. O programa completo pode ser consultado aqui.





Quinta-feira, 16 de agosto, às 18h, Museu da Cidade do Luxemburgo

Capital tem mais de 1000 anos de história

A visita guiada, organizada pelo Museu da Cidade do Luxemburgo, conta a longa história urbanística e como se deu a evolução de um simples castelo para uma capital europeia. A visita, no âmbito da exposição permanente do museu, é em francês.