Veja aqui as nossas sugestões culturais para os próximos dias.

Guia cultural para os próximos dias

Sábado, 04 de agosto, das 18h às 00h, em Belval

Visitas aos fornos de Belval

A antiga fábrica da Arcelor Mittal é hoje uma referência no país, sendo palco de diversas atividades e iniciativas de todos os géneros. Desta vez é possível passear pelas emaranhadas estruturas metálicas da fábrica. Das plataformas com 40 metros de altura pode-se ter uma vista privilegiada das zonas adjacentes ou visitas guiadas com a era dourada do aço luxemburguês como tema principal.

Também está patente uma exposição gratuita sobre a zona industrial de Belval, na Cité des Sciences.

A entrada custa cinco euros ou três euros, em regime de tarifa reduzida, e é gratuita para menores de 14 anos.







Até 24 de agosto, nas Rotondes

Congés Annulés com programação diária

O festival Congés Annulés já arrancou e promete música até ao final de agosto. Como o próprio centro cultural anuncia, o festival Congés Annulés é um "cocktail" de música eclética. Há música eletrónica, funk, soul, indie e clássica. Paralelamente aos concertos, há ainda a projeção de documentários.

Programação musical até dia 8

01 de ago - No Age (Support: Autumn Sweater)



02 de ago - Sensu (DJ)

03 de ago - Throwing Snow + Makeness (Support : Ryvage)

04 de ago -Mutiny on the Bounty + Jean Jean + The Choppy Bumpy Peaches

05 de ago - When God Sleeps (screening)

06 de ago - Monophona + The Nick Sober Experience

07 de ago - DJ PC (DJ)

08 de ago - Madensuyu

Os bilhetes variam entre os cinco e os 14 euros e alguns dos concertos são gratuitos. Toda a programação aqui.





Todos os domingos, até 16 de setembro, no Villa Vauban

Atividades ao ar livre para todos

Durante os meses de Verão, o Museu de Arte da Cidade do Luxemburgo Villa Vauban organiza atividades ao ar-livre para toda a família, com os seus jardins a servirem de palco. O programa dura todo o dia e é de entrada gratuita.







