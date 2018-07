Veja aqui as nossas sugestões culturais para os próximos dias.

Guia cultural para os próximos dias

Quinta-feira, dia 26, às 19h no MNHA

Renc’art em português

Em 1972 foi encontrado um túmulo crematório na localidade de Altrier, comuna de Bech. Datado do século V A.C., este ritual fúnebre não era habitual na época. Toda a história sobre esta insólita descoberta no próximo Renc’art em língua portuguesa, no Museu Nacional de História e de Arte do Luxemburgo. A entrada é gratuita.





Quinta-feira, dia 26, às 19h na Rockhal



The Killers no Luxemburgo

Depois de o primeiro concerto, agendado para o passado dia 1 de março, ter sido cancelado, a banda norte-americana sobe ao palco da Rockhal. The Killers é uma banda de pop/rock liderada por Brandon Flowers. O bilhete custa 53 euros.







Segunda-feira, dia 30, às 20h, em Wiltz

Melody Gardot no Festival de Wiltz

Melody Gardot é uma das mais reputadas compositoras e vozes do jazz. De voz suave e também forte, Melody Gardot tem um reportório possante e uma dos mais interessantes covers de “La vie en rose”, cujo original é da francesa Edith Piaf. A edição número 66 do Festival de Wiltz começou a 27 de junho e encerra com o concerto da norte-americana. Com um programa eclético, houve peças de ópera e de comédia, além de concertos de jazz, indie, eletro, entre outros. O concerto custa 57 euros e realiza-se no anfiteatro da localidade, na rue du Château.







De 27 de junho a 18 de agosto, no Luxemburgo

City Open Air Cinema

Depois do sucesso das edições anteriores, repete-se o festival de cinema ao ar livre. Programa sugerido:

Palácio grão-ducal

28.07 City Lights (EUA 1931, Charles Chaplin)

30.07 Rear Window (EUA 1954, Alfred Hitchcock)

31.07 One Flew Over the Cuckoo’s Nest (EUA 1975, Miloš Forman)

01.08 Le Corniaud (France 1964, Gérard Oury)

02.08 Sing-along: Mamma Mia! (EUA-GB 2008, Phyllida Lloyd)

03.08 Mary Poppins (EUA1964, Robert Stevenson)

Teatro Capucins

09.08 The Shape of Water (EUA 2018, Guillermo del Toro)

16.08 Gutland (Luxemburgo 2018, Govinda Van Maele)

17.08 Zorba the Greek (USA-Grèce 1964, Michael Cacoyannis)

18.08 Easy Rider (EUA, 1969, Dennis Hopper)

Rotondes

06 e 22.08 Scott Pilgrim vs. the World (EUA 2010, Edgar Wright)

13.08 The Room (EUA, 2003, Tommy Wiseau)

19.08 WarGames (EUA, 1983, John Badham).

Todas as sessões são por volta das 21h30, hora do pôr do sol, e têm entrada gratuita.