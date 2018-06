Veja aqui as nossas sugestões culturais para os próximos dias.

Guia cultural para os próximos dias

Até 30 de julho, em Wiltz

Exposição “Luxembourg”, de Jacques Schneider

O artista luxemburguês Jacques Schneider, criador de “De Lëtzebuerger Fandel” (a bandeira luxemburguesa), um dos projetos mais mediáticos dos últimos tempos, volta a expor sobre os símbolos luxemburgueses como a família grã-ducal. A exposição tem lugar no Château de Wiltz e a entrada é gratuita.

Até 19 de agosto, em Vianden







As relações entre a Casa de Nassau e o Luxemburgo

A Casa de Nassau é ainda hoje uma das mais importates da Europa e que sooube sobreviver à passagem dos séculos. Quer a família real holandesa, quer a grã-ducal são descendentes desta casa. Esta exposição recorda as relações com o Luxemburgo. Organizada numa cooperação entre a Embaixada da Holanda no Luxemburgo, a exposição pode ser vista das 10h às 18h no Château de Vianden.







Sábado, dia 23 de junho, em Lellingen

Open Air Konstfestival

O festival Open Air Konstfestival é um festival de arte ao ar livre que atrai habitualmente cinco mil visitantes. Com exposições, música, mercado de arte, artistas de rua e workshops, esta é uma iniciativa indicada para toda a família. Embora o programa principal aconteça no Feriado Nacional, as exposições estão patentes até ao final do mês. A entrada custa sete euros e o programa pode ser consultado em www.konstfestival.lu







Quinta-feira, dia 21, às 20h, no Grund

Grand Corps Malade apresenta Plan B

Considerado um poeta dos tempos modernos, Grand Corps Malade – alter-ego do francês Fabien – estreia-se no Luxemburgo com o álbum “Plan B”. O projeto alia música intimista a letras escritas em francês que roçam na poesia. O bilhete custa 35 euros e o concerto acontece no open air do Centro Cultural de Neimënster.







Quinta-feira, dia 21, às 19h, na Rockhal

Limp Bizkit e o seu nu metal

Os norte-americanos são considerados das maiores bandas de nu metal do mundo, uma fama que se prolonga desde a década de 90. A legião de fãs, apelidada de old school, espera ouvir temas como “Rollin”, lançado no ano 2000. A entrada custa 46 euros.