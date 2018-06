Veja aqui as nossas sugestões culturais para os próximos dias.

Guia cultural para os próximos dias

Sexta-feira, dia 8, às 20h, no TOL

Encontro com autor da opereta “Offenbach”

“Offenbach, la petite fabrique des notes”, baseada neste compositor alemão, viaja entre valsas e operetas, entre o século XIX e a atualidade, entre composições de Wagner e musicais do século XX. No final da opereta há um encontro com o autor e com os comediantes. A peça está em cena a 9, 13, 14, 15, 20, 21,27, 28, 29, e 30 de junho no Théatre Ouvert Luxembourg.







Sexta-feira, dia 8, às 21h, no Escher Kafé

Encontros de arte urbana

A Kulturfabrik continua a promover a urban art e o seu festival. Neste encontro, os amantes e criadores desta expressão têm a oportunidade de trocar ideias, num ambiente de convívio. Durante o encontro são projetadas fotografias de arte urbana em Esch-sur-Alzette. A entrada é gratuita.





Sábado, dia 9, às 19h, C.C. Neimënster

LCD Soundsystem ao ar livre

Fizeram uma despedida em 2011, mas a banda tinha de voltar. Considerada banda de culto, com dois álbuns conceptuais, lançou agora “American Dream”, um disco fiel à sonoridade dance-rock do agrupamento norte-americano. O bilhete custa 59 euros.







Sábado, dia 9, às 12h, na capital

Festival de l’esprit critique

São 12 horas de música num festival eclético que celebra o multiculturalismo e a convivência entre todos. Além dos concertos, há workshops diversificados sobre alimentação e meio ambiente. A entrada é gratuita e o festival acontece na Place Clarefontaine.





Domingo, dia 10, às 14h30, no Mudam

Maratona de poesia

“Word as Material”, uma iniciativa que leva a leitura e a poesia ao Mudam, prova que os versos são uma expressão artística de arte contemporânea. A entrada no Mudam custa oito euros.