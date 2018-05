Veja aqui as nossas sugestões culturais para os próximos dias.

Cultura 2 min.

Guia cultural para os próximos dias

Veja aqui as nossas sugestões culturais para os próximos dias.

Hoje, dia 30, às 19h, no Instituto Camões

Conferência sobre a Marquesa de Alorna

Dona Leonor de Almeida é uma figura incontornável e de ideias progressistas. Durante o seu exílio deparou-se com as ideias que fervilhavam pela Europa e, mais tarde, divulgou-as, em Portugal. Após a conferência, proferida em francês por Mili Tasch-Fernandes, há uma prova do vinho “Marquesa de Alorna Grande Reserva” da Quinta da Alorna. O Instituto Camões fica no número 4, da Place Joseph Thorn, em Merl. A entrada é gratuita.







Quinta-feira, dia 31, às 19h, no MNHA

Renc’Art em português

Num encontro de aproximadamente 20 minutos, a historiadora de arte Sara Ferreira apresenta a obra Piazza d’Italia de Giorgio de Chirico (1888-1978). Estes encontros, que permitem ao público conhecer uma das peças expostas no MNHA, acontecem todas as últimas terças e quinta-feiras de cada mês e a entrada é gratuita.







Quinta-feira, dia 31, às 20h, na Rockhal

Rock une-se na luta contra o cancro

Mais uma edição do Rock Against Cancer, uma noite de concertos cujas receitas revertem para as fundações luxemburguesas Cancer e Kriibskrank Kanner. Este ano, o tema do evento centra-se nas mulheres da cena rock com artista belga Lady Cover, a banda também proveniente da Bélgica, Just Combo, e as duas dj, The Brunettes. Em cinco anos de existência, o Rock Against Cancer já angariou 100 mil euros. O bilhete custa 20 euros.







Sábado e domingo, dias 1 e 2

Fim-de-semana de dança

São dois dias dedicados à dança e à criação coreográfica, com workshops e espetáculos e com a participação da companhia dos coreógrafos portugueses António Cabrita e São Castro e de Catarina Barbosa. Inserido na Plataforma Europeia de Dança – As We Are, o programa tem o objetivo de juntar jovens artistas profissionais e amadores a nível internacional.

No sábado, a partir das 20h00, em Mamer, o programa inclui: “Stamping” de Eduardo Torroja, dançado pelos alunos da Art Factory International (BE/IT); “Rules of thirds” de António Cabrita e São Castro (PT) ; “Crawckling” de James Finnemore (UK); “Murky Depths” de Edouard Hue, Cie Beaver Dam (FR/CH); “With my eyes” de Baptiste Hilbert e Catarina Barbosa, Co AWA As We Are (LU/BE/PT). Os workshops de sábado decorrem entre as 10h e as 13h30 no Trois C-L, na capital, e no domingo entre as 10h e as 13h30 no Centro Escolar e Desportivo, no bairro da Gare. Informação e bilhetes na página www.awa-asweare.com, também disponível em português.