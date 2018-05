Veja aqui as nossas sugestões culturais para os próximos dias.

Cultura 2 min.

Guia cultural para os próximos dias

Sexta-feira, dia 25, às 20h, em Esch-sur-Alzette

Kid Colling Cartel na Kufa

Em 2012, Stéphane fundou a própria banda, a Kid Colling Cartel. Em 2017 lançou o álbum In the Devil’s Court, um trabalho bem aceite pela crítica nacional e internacional por enveredar pelo mundo dos blues com rock, funk e groove à mistura. Será mais um concerto ao gosto dos amantes dos blues, provando que, no Luxemburgo, também há bons projetos musicais. O bilhete custa 12 euros em pré-venda e 15 à porta.







Sexta-feira, dia 25, a partir das 22h, no den Atelier

The Avener pela noite dentro

Tristan Casara, ou The Avener, é um produtor francês. Se o nome não diz nada, o single Fade Out Lines já deve ser familiar. Esta é uma noite de música eletrónica com batidas sedutoras e sonhadoras, muito diferentes da ideia que alguns possam ter do estilo. A entrada custa 25 euros.



Domingo, dia 27, às 15h, no MNHA

Visita guiada em português ao mundo dos etruscos

Le lieu céleste. Les Étrusques et leurs dieux – Le sanctuaire fédéral d’Orvieto resulta de uma parceria inédita entre o Museu Nacional da História e de Arte com instituições culturais italianas. Oportunidade para saber mais sobre este povo que viveu na península itálica, numa visita guiada em língua portuguesa. O custo de entrada é de sete euros com acesso a todo o museu e não apenas à visita guiada.







Terça e quinta-feira, dias 29 e 31, às 12h30 e 19h, no MNHA

Piazza d’Italia em português



O MNHA organiza mais uma Renc’art, a inicitiva mensal que dá a conhecer uma obra do museu, em língua portuguesa. Piazza d’Italia de Giorgio de Chirico (1888-1978) é a peça a descobrir este mês. Pintado na última década de vida de Chirico, o quadro apresenta alguns traços e linhas da chamada arte moderna. A entrada é gratuita.







Até maio de 2019, em Clerveaux

Exposição de fotografia ao ar livre

“Wir Anderen”, “Nous Autres” ou “Nós, os outros”, em português, é uma mostra fotográfica ao ar livre, da artista Kati Bruder. O trabalho de reflexão mostra a realidade dos outros e a capacidade e forma de avaliação de terceiros perante essas mesmas realidades. A exposição está patente no Jardin du Bra’haus I, Montée du Château, em Clerveaux.