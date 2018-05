Veja aqui as nossas sugestões culturais para os próximos dias.

Guia cultural para os próximos dias

Vanessa CASTANHEIRA

Sábado e domingo, dias 19 e 20, em todo o país

Portas abertas nos museus luxemburgueses

No próximo fim de semana, 49 museus e centros culturais abrem as portas para dois dias de acesso livre e gratuito às suas exposições permanentes e temporárias. A iniciativa insere-se no âmbito do Dia Mundial dos Museus, celebrado a 18 de maio.

Além das exposições, os 49 espaços culturais organizam visitas guiadas, workshops, conferências e ateliers num programa pensado para todas as idades e para famílias.

Nesta edição há a participação inédita de quatro museus. O “Pomjeesmusée”, museu dedicado aos bombeiros sapadores, em Senningen, e a antiga fábrica de mostarda, “Muerbelsmillen”, situada na Pfaffenthal, juntam-se à iniciativa criada em 1998 pelo “d’stater muséeën”. Também o museu de Kelhen, dedicado às destilarias, e o museu em memória do General Patton, em Ettelbruck, entram na iniciativa.

Deixamos uma seleção de norte a sul e de leste a oeste do Luxemburgo dos locais a visitar:

Casa e Museu do Vinho, em Elhen;

Museu Europeu de Schengen;

Ruínas e Museu da Vila Romana, em Echternach;

Museu Tudor, em Rosport;

Centro de Restauro e Conservação de Veículos Históricos, em Diekirch;

Museu da Batalha das Ardenas, em Clerveaux;

Museu da Siderurgia, em Esch-sur-Alzette;

Antiga fábrica da ArcelorMital, em Belval;

Espaço Museológico de Lasauvage;

Museu Rural e Artesanal de Peppange;

Museu Nacional das Minas de Ferro Luxemburguesas, em Rumelange.

Para os mais citadinos, há sempre a possibilidade de um périplo entre os museus da capital, entre os quais se destaca a exposição individual do artista português João Penalva, no Mudam – Museu de Arte Moderna Grand-Duc Jean.

O programa integral da iniciativa pode ser consultado em: www.luxembourgmuseumdays.lu.