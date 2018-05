Veja aqui as nossas sugestões culturais para os próximos dias.

Guia cultural para os próximos dias

Vanessa CASTANHEIRA

Hoje, dia 9, às 18h30, no Instituto Camões

Vernissage “Superstition Wilderness” de Pedro Vaz

O artista português tem exposto por todo o mundo e chega ao Luxemburgo com uma das exposições de destaque do último ano. O seu trabalho centra-se maioritariamente em paisagens, tanto em pintura, como em instalações de vídeo. A exposição está patente até dia 4 de julho e pode ser vista de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h30, no Centro Cultural Português, em Merl.







Sábado, dia 12, a partir das 12h, na Kulturfabrik

Afrikafest e Cabo Verde em Esch-sur-Alzette

Será um dia inteiramente dedicado à cultura cabo-verdiana com um programa adequado a toda a família. Das 14h às 19h há ateliers e workshops para todas as idades. Das 15h às 18h30 vão ser apresentados espetáculos de diversas instituições culturais e sociais do país. Os concertos começam às 19h30 com Terra Terra, Melissa Fortes e Laise Sanches. Há serviço de restauração com especialidades cabo-verdianas e artesanato. A entrada é livre. Mais informações em www.kulturfabrik.lu.





Sábado, dia 12, às 19h, na capital

15 mil corredores na ING Night Marathon

Cerca de 15 mil atletas vão percorrer, este sábado à noite, as ruas do Luxemburgo durante a ‘ING Night Marathon’, prova que já é uma tradição no calendário desportivo do país. São esperados aproximadamente 100 mil visitantes que, ao longo dos percursos, poderão contar com atuações de grupos musicais e barraquinhas de restauração. Mais informações na página da ING Night Marathon.







Sábado, dia 12, às 20h, em Vianden

Noite celta no castelo

Uma noite de música celta no castelo de Vianden que mais parece uma viagem no tempo. A entrada custa 15 euros.







10 a 13 de maio, em Dudelange

“Like a jazz machine” está de regresso

Boas notícias para os amantes do jazz. O festival “Like a jazz machine”, que vai na sétima edição, regressa a Dudelange, cidade apelidada de capital do jazz. Os concertos decorrem no Grande Auditório do Opderschmelz, das 18h30 às 23h. O bilhete diário custa 30 e 35 euros, em pré-venda e à porta, respetivamente. Já o passe-geral é de 85 euros.







Terça e quarta-feira, dias 15 e 16, às 20h, no Grand Théâtre

São Paulo Companhia de Dança no Luxemburgo

A companhia brasileira, que também esteve no Grand Théàtre em janeiro de 2015, regressa agora com “The Seasons”, um tecido coreográfico que parece querer revitalizar o sentido de memória da dança e a perceção de quem assiste. Os bilhetes variam entre os 15 e os 25 euros.