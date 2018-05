Veja aqui as nossas sugestões culturais para os próximos dias.

Guia cultural para os próximos dias

Sábado, dia 5, às 19h, no Instituto Camões

Recital de música de países lusófonos

Os alunos e professores da Luso-Academy apresentam um repertório em língua portuguesa. Temas de bandas e músicos como Ala dos Namorados, Pedro Abrunhosa, Tribalistas e Xutos e Pontapés serão interpretados por alunos e professores da escola com instrumentos como violinos, violas de arco, guitarras, pianos ou concertinas. A Luso Academy é uma escola de música lusófona em Londres e no Luxemburgo que pretende fomentar educação musical bilingue. Este concerto insere-se no dia da Língua e Cultura Portuguesa, a entrada é livre e o evento vai decorrer no Centro Cultural Português, em Merl.







Sábado, dia 5, às 16h, na sala Chevaliers du Château, em Vianden

Salão da Caricatura

Estão presentes obras de 564 artistas de 61 países. A XI edição da exposição de caricaturas e ilustrações reúne 1.204 obras, das quais foram selecionadas 117 que são apresentadas como ex-libris da iniciativa, organizada pelo Museu da Caricatura de Vianden.







Sábado, dia 5, em Esch-sur-Alzette

Noite da Cultura

“A noite e os sonhos” é o tema da edição de 2018 da Noite da Cultura da cidade de Esch-sur-Alzette. As instituições e associações culturais da cidade vão estar abertas até altas horas da noite com exposições, animações, concertos, teatro, espetáculos e atividades para adultos e crianças. A parada realiza-se entre as 21h e as 22h30, na rue Alzette, e o concerto final está marcado para depois das 22h30 junto à antiga fábrica da Arcelor Mittal, com o já tradicional fogo de artifício. V.C.