Veja aqui as nossas sugestões culturais para os próximos dias.

Guia cultural para os próximos dias

Veja aqui as nossas sugestões culturais para os próximos dias.

Dia 12, às 18h30, no Instituto Camões

“Diálogo intercultural na construção da angolanidadee”

Conferência de Luís Mascarenhas Gaivão, doutorado em Sociologia (“Pós-colonialismos e Cidadania Global”), pela Universidade de Coimbra, além de escritor e ex-adido cultural em Angola, Luxemburgo e Bruxelas. A palestra marca a inauguração de uma exposição de painéis sobre o livro “Angola: Muxima, desenho e texto”, de Luís Mascarenhas Gaivão, com desenhos de Luís Ançã.





Dia 13, às 20h, na Philharmonie

“Amadeus” com música de orquestra

O filme “Amadeus”, de Milos Forman, sobre o compositor Wolfang Amadeus Mozart, vai ser acompanhado pela Orquestra Filarmónica do Luxemburgo. O preço do bilhete varia entre os 15 e os 45 euros.





Dias 14 e 15, das 14 às 19h, no Mudam

Workshop com Anne Teresa De Keersmaeker

Mais uma iniciativa inserida no Red Bridget Project. Desta vez, a coreógrafa Anne Teresa De Keersmaeker e a sua companhia, Rosas, convidam o público a perceber um pouco mais sobre a coreografia e as técnicas envolvidas. A entrada é gratuita para um evento acessível a todos.





Dia 15, às 15h, no MNHA

Visita guiada em português: “Os etruscos e os seus deuses”

“Le lieu céleste, Les Étrusques et leurs dieux” é uma parceria inédita entre o MNHA com instituições culturais italianas. Oportunidade para saber mais sobre este povo que viveu na península itálica, numa visita guiada em língua portuguesa. O custo de entrada no museu é de sete euros.





De 18 de abril a 28 de agosto, no Museu Nacional de História Natural, no Grund

Património cultural do Estado em exposição

A coleção presente no Natur Musée conta não apenas a história do património das instituições culturais do Luxemburgo, mas remete também para a contextualização socio-económica e as práticas de gestão ao longo dos anos.

Esta exposição está inserida no programa do Ano Europeu do Património Cultural.