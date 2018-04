Veja aqui as nossas sugestões culturais para os próximos dias.

Guia cultural para os próximos dias

Até 14 de outubro, em Bettembourg

Já reabriu o Parque Maravilhoso

Reabriu no passado dia 24, o Parque Maravilhoso, uma das maiores atrações turísticas do Luxemburgo e que faz as delícias dos amantes da natureza e dos animais da floresta. O parque vai estar aberto até 14 de outubro, das 9h30 às 18h. O bilhete custa 10 euros para adultos e 7 euros para crianças dos 3 aos 14 anos.







Sábado, dia 7, às 20h, na Rockhal

Lost in Pain apresentam novo disco

A banda de metal luxemburguesa, Lost in Pain, apresenta o novo trabalho de estúdio, Gold Hunters. Este é o terceiro álbum da banda que que integra o lusodescendente Hugo Nogueira Centeno. A entrada é gratuita.







Sábado, dia 7, às 20h, no Grand Théâtre

“Achterland”, de Anne Teresa De Keersmaeker, no Red Bridge

A peça coreográfica da dançarina belga Anne Teresa De Keersmaeker baseia-se no trabalho e liberdade corporal individual. Esta coreografia foi criada para os primeiros dançarinos masculinos da companhia Rosas e é um marco da carreira de Anne Teresa De Keersmaeker. O espetáculo insere-se no festival Red Bridge Project e os bilhetes variam entre os 15 e os 25 euros.







Domingo, dia 8, às 10h30, no Mudam

Workshop no âmbito da exposição de João Penalva

Art freak breakfast club: João Penalva – Michio Harada é um workshop baseado num livro proposto pelo próprio artista plástico português e que será o ponto de partida para um atelier de ilustração. O atelier custa 8 euros, o preço de entrada no Mudam. As reservas devem ser feitas pelo e-mail artfreak@mudam.lu ou pelo telefone 45 37 85 531.







Domingo, dia 8, às 16h, no Altrimenti



Chá das Mulheres em português

O Centre Culturel Altrimenti acolhe um encontro entre mulheres e em língua portuguesa. A organização propõe um momento agradável, no qual não vão ser esquecidos os desafios da mulher na atualidade. O Altrimenti fica no número 5 da avenie Marie-Thérèse, na capital.







De 9 de abril a 16 de setembro, no Mudam

Ateliers infantis baseados na exposição de Penalva

Um programa para os mais novos e em família no âmbito da exposição de João Penalva. Os ateliers decorrem durante os fins de semana ou férias escolares, são gratuitos e para crianças dos 6 aos 12 anos.