Guia cultural para os próximos dias

Veja aqui as nossas sugestões culturais para os próximos dias.

Hoje, dia 28, às 19, no Mudam

A experiência noturna do Up to Eleven

O Museu de Arte Moderna Grand-Duc Jean abre as portas todas as quartas-feiras até às 23h. É possível visitar todas as exposições patentes, incluindo a exposição individual do português João Penalva. Uma oportunidade única de viver o museu à noite entre performances visuais, musicais, debates e troca de ideias. A entrada é gratuita.







Quinta-feira, dia 29, às 19h, no MNHA

À descoberta do Túmulo de Claude Neufchâtel

Incluida na iniciativa mensal Renc’art, esta visita dá a conhecer tudo sobre uma das maiores descobertas arqueológicas do Luxemburgo. A visita é em língua portuguesa, a entrada é gratuita e tem a duração de 30 minutos.







Sexta-feira, dia 30, às 19h, na capital



Visita guiada noturna pela capital



Uma visita noturna pelos principais pontos de interesse da capital, num total de 30. A visita custa 14 euros para adultos, sete para crianças e 12 para pessoas com taxa reduzida. A reserva é feita no site do LCTO, responsável pelo turismo da cidade do Luxemburgo. Todas as informações em www.luxembourg-city.com.





Sábado, dia 31, às 15h, no Casino Luxembourg

Workshop para os mais pequenos

Um atelier para crianças entre os cinco e os 12 anos. Os mais pequenos vão trabalhar na realização de documentários e descobrir os segredos da sétima arte. A participação tem um custo de sete euros e é gratuita mediante apresentação do cartão Klik. Mais informações pelo número (+352) 22 50 45.





Terça-feira, dia 3, no Museu da Cidade do Luxemburgo

Atelier os mais pequenos

Às 10 da manhã, as crianças têm a oportunidade de fazer um molho bastante apreciado: a mostarda. Este workshop é em francês. Os mais pequenos vão compreender as funcionalidades de máquina ao estilo das décadas de 50 e 60. Este workshop insere-se na exposição fotográfica Leit an der Stad, está marcado para as 14h e é em alemão e luxemburguês. A inscrição é obrigatória.







Até domingo, dia 22, no Centro Cultural de Neimënster

La Marche des Femmes contra as desigualdades

Trabalhos da pintora luxemburguesa Berthe Lutgen, fundadora do Movimento de Libertação das Mulheres, em 1971, que sempre usou o seu trabalho como uma forma de luta contra as injustiças baseadas no género. A entrada é gratuita.