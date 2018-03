Veja aqui as nossas sugestões culturais para os próximos dias.

Guia cultural para os próximos dias

Hoje, dia 21, às 19h, na Philharmonie

Red Bridge Project une música clássica às artes visuais

A obra musical “Des canyons aux étoiles”, do francês Olivier Messiaen, considerado o Bach do século XX, será interpretada não só musicalmente, mas também visualmente, através do trabalho da artista plástica belga Ann Veronica Janssens, que já trabalhou diversas vezes com Anne Teresa De Keersmaeker, a convidada central da primeira edição do Red Bridge Project. Os bilhetes custam 25 euros.







Hoje, dia 21, às 19h, na Rockhal

The Editors regressam em grande

Já são presença habitual no Luxemburgo, mas desta vez sobem a um palco maior, o da Rockhal – os anteriores concertos esgotados ditaram esta sentença. Trazem Violence, o sexto álbum de originais, que saiu este mês. Violence distancia-se dos primórdios da banda inglesa que, depois de catalogada por sonoridades de pós-punk, aposta num trabalho de estúdio mais conceptual, no qual há faixas que fundem as suas raízes com a música eletrónica ou temas como Cold que mantêm a identidade musical da banda. Os bilhetes custam 41 euros.







Sexta-feira, dia 23, às 20h, na Philharmonie

A música do mundo de Fatoumata Diawara

Um dos maiores nomes da música maliana, dona de uma voz quente e intensa que funde as sonoridades de jazz, soul e funk com as suas raízes africanas. Um concerto puro de música do mundo. O preço dos bilhetes varia entre os 15 e os 35 euros em tarifa normal.







Terça-feira, dia 27, às 12h30, no MNHA

À descoberta do Túmulo de Claude Neufchâtel

O túmulo é uma das maiores descobertas arqueológicas do Luxemburgo. A entrada é gratuita e a visita guiada será realizada em português.