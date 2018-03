Veja aqui as nossas sugestões culturais para os próximos dias.

Cultura 2 min.

Guia cultural para os próximos dias

Veja aqui as nossas sugestões culturais para os próximos dias.

Quinta-feira, 15 de março, às 18h30, no MNHA

Inauguração da exposição “Le lieu céleste, les étrusques et leurs dieux”

Uma exposição inédita sobre o povo etrusco, que habitou a Península Itálica, entre 1.200 e 700 a.C. Por acreditar-se serem de origem asiática, os etruscos tinham deuses e diferentes formas de viver em relação aos outros povos do Mediterâneo. A exposição está aberta ao público de amanhã, dia 16, a 2 de setembro. O MNHA tem entrada gratuita todas as quintas-feiras, a partir das 17h.







Sexta-feira, 16 de de março, às 20h, na Kulturfabrik

The Gift apresentam “Altar”

Voltam ao Luxemburgo com o disco produzido pelo inigualável Brian Eno, Altar. Com este trabalho, os The Gift projetaram a sua carreira fora de Portugal. Depois da passagem pelo país na comemoração dos 20 anos de carreira, The Gift voltam para um palco eclético e com o trabalho mais eletrónico da carreira, sem perderem a identidade melódica habitual. Bilhetes a 25 euros em pré-venda e a 30 euros à porta.







Sábado, 17 de março, às 19h, no Den Atelier

A nouvelle chanson de Feu! Chatterton

Soam a um ensaio de rock e pop, mas em francês, provando que estes estilos não pertencem unicamente ao mundo anglo-saxónico. Com músicas melódicas e letras melancólicas, a banda francesa tem sido uma agradável surpresa. Os bilhetes custam 29 euros.







Segunda-feira, 19 de março, a partir das 9h45, no Campus Belval

Fernando Pessoa em destaque no “Mundos em Português”

Conferência e exposição sobre a vida e obra de Fernando Pessoa, com maior incidência sobre o “Livro do Desassossego”.

O programa prolonga-se até ao fim do mês e, no dia 20, o Instituto Camões, em Merl, recebe a conferência “Obras pessoais e pessoanas”, pelas 18h30. A entrada é gratuita para todo o programa do “Mundos em Português”.







Segunda-feira, 19 de março, às 18h, na Biblioteca Nacional

Conferência sobre Dona Leonor de Almeida, Duquesa de Alorna

Dona Leonor de Almeida é uma das primeiras figuras femininas portuguesas eruditas e conhecidas por isso. Divulgou e promoveu as novas ideias que fervilhavam na Europa e que aprendeu durante o seu exílio. Uma figura incontornável e de ideias progressistas.

A conferência é em francês e tem entrada livre. A Biblioteca Nacional fica na rue de Nôtre Dame, na capital.