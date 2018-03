Veja aqui as nossas sugestões culturais para os próximos dias.

Guia cultural para os próximos dias

7 a 18 de março, no Nëimenster

Festival “Humour pour la Paix”

A imagem desta edição é assinada pelo designer Woźniak. O cartaz “Give bed a chance!”, no qual estão John Lennon e Yoko Ono (a fotografia original data de 1969), é uma expressão a lembrar “faça amor, não a guerra”. Para esta edição, estão marcadas sete apresentações de stand-up com forte componente crítica. O programa integral pode ser consultado em www.neimenster.lu.







Quarta-feira, 7 de março, às 20h, na Philharmonie

“Há lodo no cais” com OPL

Protagonizado por Marlon Brando e realizado pelo controverso Elia Kazan, “Há lodo no cais” [“On the waterfront”, no original] é um dos maiores clássicos de Hollywood. A banda sonora, um original de Leonard Bernstein, será interpretada pela Orquestra Filarmónica do Luxemburgo, dirigida por Olaris Elts. Bilhetes a 35 / 25 / 15 euros (também disponível em tarifa reduzida).







Sexta-feira, 9 de março, às 20h, na Kulturfabrik

Gary Numan na Kufa

Considerado o pioneiro da música electrónica comercial, influenciou nomes como Depeche Mode ou Radiohead. Será um concerto com a sua visão futurista da música. Bilhetes a 30 euros em pré-venda e 35 euros ao balcão.







Domingo, 11 de março, às 10h, na Cloche d’Or

Três mil participantes na Postlaf

A terceira edição da corrida promovida pela Post recebe três mil participantes pelas ruas da capital luxemburguesa. Todo o programa em http://postlaf.rtl.lu.







Domingo, 11 de março, no Nëimenster, às 11h

A luta continua

Como vem sendo hábito, o centro cultural de Nëimenster organiza algumas conferências e concertos inseridos no Dia Internacional da Mulher. Neste debate reflete-se sobre a luta contínua e por todo o mundo acerca da liberdade e dos direitos das mulheres.







Domingo, 11 de março, na Rockhal, às 20h30

Os duplos originais de Pink Floyd

The Australian Pink Floyd Show é a primeira formação de tributo à banda britânica. É considerada uma experiência e não uma cópia dos originais e poderá ser do agrado dos fãs dos verdadeiros Pink Floyd. Os bilhetes variam entre os 38 e os 59 euros.