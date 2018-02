Veja aqui as nossas sugestões culturais para o fim de semana.

Guia cultural para o fim de semana

Quinta-feira, 1 de março, pelas 18h no MNHA:

A invenção do vidro

Foi há 3.500 anos, no Antigo Egipto, que o vidro foi criado. É considerado o primeiro material totalmente artificial e uma revolução tecnológica. A conferência acontece no Museu Nacional de História e de Arte e tem entrada gratuita.







Quinta-feira, 1 de março, pelas 19h, na Rockhal:

The Killers trazem Wonderful Wonderful na bagagem

The Killers estão em digressão pela Europa e o Luxemburgo é ponto de passagem. Na bagagem trazem o mais recente álbum Wonderful Wonderful, editado no outono do ano passado. A banda de Las Vegas certamente irá interpretar os temas que os fãs nunca esquecem como Read my Mind.

Os bilhetes custam 53 euros.







Sexta-feira, 2 de março, às 20h na Philharmonie:

OPL e Keersmaeker à Philharmonie

A dançarina e coreógrafa Anne Teresa de Keersmaeker criou este espetáculo em 2014, inspirando-se na peça musical de Arnold Schönberg e num poema de Richard Dehmel. O tecido coreográfico conta a história de uma mulher no meio da floresta com o seu amado e com o filho. Pela primeira vez, a coreografia é acompanhada com música ao vivo, a cargo da Orquestra Filarmónica do Luxemburgo.

O espetáculo está inserido no Red Bridge Project, o novo festival luxemburguês que alia a dança, a música e artes visuais nas três grandes instituições culturais localizadas em redor da Ponte Vermelha: o Mudam, o Grand-Theâtre e a Philharmonie.

Os bilhetes custam entre 10 e 25 euros.







Sexta-feira, 2 de março, às 20h30, no centro cultural Altrimenti:

Rir na capital

Com apresentação do lusodescendente Alex Monteiro, o espetáculo de stand up mostra dois atores franceses do improviso.

Os bilhetes variam entre os 12 e os 15 euros.







Sábado e domingo, 3 e 4 de março, na The Box na Lux Expo:

Salão Vintage promete viagem no tempo

A moda retro vai estar em foco em mais uma feira do vintage, num pavilhão anexo ao do Festival das Migrações. Mais do que simples questão de moda, o vintage é uma forma de vida e vai estar em exposição tudo o que é inerente ao estilo, desde carros a cabeleireiros.

A entrada custa sete euros.