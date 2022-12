As lógicas da comemoração do império, tal como muitas estratégias de resistência anticolonial e antirracista alimentam-se de mitos e da reprodução de lugares da memória. À força dos mitos, terá sempre de se contrapor a frieza da razão e de uma história analítica.

Opinião Cultura 12 min.

Crónica

Guerras pela Memória do Império

Diogo RAMADA CURTO As lógicas da comemoração do império, tal como muitas estratégias de resistência anticolonial e antirracista alimentam-se de mitos e da reprodução de lugares da memória. À força dos mitos, terá sempre de se contrapor a frieza da razão e de uma história analítica.

À margem do Natal – momento de exaltação da figura de Jesus Cristo, símbolo do amor, da defesa dos mais fracos e da família, numa civilização que com Ele se confunde - como interpretar outras comunidades imaginadas? Em Portugal, as guerras culturais giram, quase sempre, em torno do passado. Da polémica em torno do «Milagre de Ourique», de meados do século XIX, em que Alexandre Herculano se envolveu, ao elenco das causas históricas da decadência, feito por Antero de Quental; dos ataques ao «sangue crasso» e mole dos Braganças, proferidos por Oliveira Martins, à denúncia desse «cagarola» que foi D. João IV, do qual descendeu uma dinastia de autênticos monstros, «feitores e mastins da Grã-Bretanha», no dizer de Fialho de Almeida. Das apropriações patriotas de Camões e do seu poema épico, desde 1870 e de forma ininterrupta, às reivindicações de uma cultura universal ou globalizante, capaz de pôr em causa diversos tipos de nacionalismo metodológico.



Nos dias de hoje, os debates centram-se em dois temas principais: o dos Descobrimentos e legados do império colonial; e o da natureza autoritária ou fascista do Estado Novo ou do salazarismo, vista em comparação com a República, que o precedeu, e com a Democracia, que se lhe seguiu e carrega coim o seu legado. Frente a estes temas, a integração europeia continua a surgir em terceiro lugar, sem dúvida, como critério principal para aferir o atraso, mas sem alcançar a mesma relevância que os referidos temas.

Os debates acerca da memória instalaram-se no quotidiano. Afiguram-se, até, mais decisivos e profundos do que comporta a linguagem partidária e de muitos grupos organizados, que em muitos dos casos se encontra desfasada ou não possui os instrumentos para entrar na dança. No entanto, interpretações opostas, inconciliáveis a respeito dos dois temas mencionados, permitem aferir sentimentos de pertença, medir solidariedades políticas e intervir na esfera pública dos jornais e das redes sociais. As necessidades da comunicação impõem clareza nos termos em confronto, o que cria uma inevitável bipolaridade. No acto da sua enunciação, os que intervêm no debate reafirmam a sua autoridade, apresentando-se como guardiões da doxa. Tal é o que sucede com as opiniões de Jaime Nogueira Pinto – desde há muito o inspirador de uma visão revisionista, e nos seus calcanhares Rui Ramos, no jornal on-line O Observador – , em contraste com as defendidas por Fernando Rosas.

Por ora, concentremo-nos no império, sobre o qual parecem existir duas interpretações antagónicas: de um lado, estão aqueles que defendem o carácter excepcional do império e de um colonialismo brando, estilo português suave, de integração e assimilação, em que avulta a figura do mestiço luso-tropical; do outro, os que tendem a representar os Descobrimentos e depois o império como um processo em que o saque, a extorsão, a violência, a escravatura e o controlo religioso e militar prevaleceram. Ao contrário do que sucede com as lutas em torno da memória do salazarismo, este debate afigura-se mais difuso, isto é, não está centrado tanto em protagonistas fixos. Em compensação, parece ter um grau de penetração maior nas memórias de indivíduos e famílias, sobretudo, as que tiveram alguma ligação às antigas colónias ou mantiveram viva a memória da guerra. Neste último caso, um dos melhores indicadores dessa mesma penetração recua aos romances de José Martins Garcia, Lugar de Massacre (1975) e a Os Cus de Judas (1979) de António Lobo Antunes. Dois livros que estão longe de favorecerem visões contrastadas e simplistas da guerra colonial.

No debate sobre o legado do império colonial, uns parecem ter saudades de um império excepcional e luso-tropicalista. São os que reclamam que deixaram lá tudo e guardam memórias do desenvolvimento económico que estava a acontecer, em contraste com a violência da guerra civil, a pobreza e a corrupção que se instalaram depois da independência. Outros tendem a acentuar a exploração, os diferentes modos de discriminação e o legado racista do império colonial. O mesmo contraste nasceu e sedimentou-se nas lutas entre os que procuraram fazer a propaganda oficial das virtudes dos portugueses nos trópicos e os que participaram, entre as décadas de 1950 e 1970, nas campanhas contra o colonialismo português. Após o 25 de Abril, os estudos sobre os Descobrimentos foram apropriados pelos círculos mais conservadores de historiadores que, sob a capa de uma certa erudição, retomaram a defesa do carácter único assumido pela presença dos portugueses nos trópicos.

No seu início e com o beneplácito de Cavaco Silva, a Comissão Nacional para a Comemoração dos Descobrimentos — que organizou a participação de Portugal na Expo de Sevilha de 1992 e começou a preparar a Expo de Lisboa de 1998 — retomou o mesmo reportório do Estado Novo. Além da capacidade para o diálogo no contacto de culturas e para a integração social e racial, os portugueses teriam revelado, nos Descobrimentos e no seu império, qualidades científicas e empresariais de inovação, logo, uma aptidão para a modernização. Foi necessário o envolvimento da antropóloga Rosa Maria Perez para inverter esse discurso nacionalista, como sucedeu na exposição «Culturas do Índico» (1998), organizada pela Comissão dos Descobrimentos no Museu Nacional de Arte Antiga.

As discussões mais recentes em torno da criação de um Museu dos Des- cobrimentos, da estátua do Pe. António Vieira no Largo da Misericórdia, da remodelação do jardim da Praça do Império, em Lisboa, de um memorial à escravatura, da restituição do património colonial, dos livros ou exposições encomiásticas sobre arquitectura colonial, dos modos de representação dos africanos em museus, filmes ou fotografias, da literatura sobre a Guerra Colonial, de massacres como o de Wiriamu — enfim, todas estas discussões foram, salvo raras excepções, vazadas nos moldes dessa mesma antinomia. De um lado ficaram os defensores de um novo luso-tropicalismo, híbrido pós-moderno, lusofonamente pós-colonial. Do outro, as denúncias do racismo, da extorsão violenta por via do saque e da escravatura, que a esquerda tentou monopolizar. Entre os dois lados, os objectos em causa têm variado, mas a distância afigura-se cada vez maior.

Porquê? Escusado será procurar uma resposta na ideia de que vivemos tempos apocalípticos, de um cada vez maior radicalismo político à esquerda ou à direita. Melhor será assumir que tanto as lógicas da comemoração do império como as estratégias de resistência anticolonial e anti-racista se alimentam de mitos e da reprodução de lugares da memória. A este propósito, convém sublinhar que não é por acaso que nunca se falou tanto de memória e de construções do passado, quando desapareceram da esfera pública os livros de história e os arquivos estão às moscas. Ora, só o exercício da história, na sua lenta maturação inquiridora, feito com rigor e no contacto com as ciências sociais, pode ajudar a pôr em causa os mitos e a corrigir a falsa consciência do passado. Historiadoras e historiadores são chamados a assumir as suas responsabilidades, a não ceder aos perigos de simplificação impostos, aparentemente, pela sua entrada numa esfera pública ou no contacto com públicos mais alargados. É que só o exercício da história analítica, fundada em problemas, nos pode ajudar a libertar do peso das memórias parciais, construídas com base em antagonismos banalizados, em que nos querem à força encerrar.

No entanto, nunca será demais procurar reconstituir em que condições se tem vindo a exercer o fazer da história. A profissionalização da escrita da história e a monopolização académica da sua investigação têm tido resultados paradoxais. Um expectável espaço de autonomia e de isenção na produção de conhecimento histórico parece dar lugar, cada vez mais, a uma submissão às lógicas da comemoração e da celebração, concebidas como respostas às solicitações do Estado e dos poderes públicos acerca de uma memória pronta a usar. História e memória acabam por se confundir.

Nas suas razões mais imediatas, aquilo que pode ser considerado um desvio em relação às condições de uma certa autonomia e da criação de uma distância crítica explica-se pela força financeira de alguns programas públicos, concebidos a pretexto da defesa de uma memória nacional. Tal como se existisse uma relação mecânica entre a arte de conceber a comemoração e a de defender a memória, assim vamos em matéria de grandes programas e da definição de uma ordem prioritária de despesas públicas no que respeita à investigação histórica.

Claro que outras razões explicam a generalização de uma cultura da comemoração e do espectáculo, orientada para a celebração do passado e concretizada na invenção de espaços de memória. O refúgio no passado ou nos seus locais, com a sua sequência de acontecimentos e a sua galeria de heróis, parece corresponder a uma regressão, face aos desafios impostos pelo presente, bem como a uma intenção de encontrar justificações fáceis para escolhas que radicam na actualidade, mas têm necessidade de mergulhar as suas raízes numa espécie de ancestralidade. Escusado será, por isso, atribuir, aos programas públicos, impostos do alto, todas as responsabilidades pela formação de uma cultura áulica de celebração.

É que existem solicitações determinadas por gostos de consumo massificado, alimentadas por engrenagens de interesses empresariais e associativos, que, em lugar de suscitar o sentido crítico, promovem entendimentos superficiais e generalizados de símbolos, personagens e cenografias cerimoniais. Uma espécie de retorno ao género biográfico — consagrador do herói individualizado, se tanto da linhagem ou da dinastia régia, capaz até de albergar uma discussão, dita de género, sobre a importância das mulheres, desde que rainhas, princesas ou damas de corte, ou, no extremo oposto, mostrando deslumbramento pelo grande estadista, qual Pombal ou Salazar, um garanhão discreto com as suas criadas e putativas amantes — constitui, talvez, um dos melhores exemplos dessa mesma derrapagem.

De igual modo, a apropriação, por parte das instituições oficiais, da ideia de restituição de objectos artísticos às suas culturas de origem – uma espécie de generalização do exemplo Macron – também merece ser questionada. Não só porque se trata de uma reparação a baixo custo, por parte de quem restitui, mas também porque se centra na simples lógica do inventário das peças de museu ou de colecção. Lógica esta que consegue abstrair da compreensão do contexto ou do sistema em que ganham sentido as mesmas peças, para se alcandorar aos píncaros de uma cultura visual e artística que, nos seus aspectos mais superficiais, se desenvolve a paredes meias com as lógicas áulicas e de circunstância da comemoração.

O que equivale a dizer que é sempre mais fácil embarcar no discurso, que circula internacionalmente, de devolução à Nigéria dos bronzes do Benim, produto de um saque e de um massacre com contornos espectaculares; do que procurar compreender as condições históricas e coloniais em que teve lugar não só o saque como, depois, o mercado das antiguidades, com toda a sua cadeia de operações de autenticação e certificação das peças. Desta última realidade, a biografia de Bruce Chatwin parece ser um testemunho de relevo, por obrigar a pensar a relação, tantas vezes escamoteada ou mantida em segredo, existente entre o colecionismo à guarda dos museus e aquele que se opera de forma secreta num mercado confinado.

As dúvidas existentes acerca do sentido de tais restituições, que já entraram no discurso oficial e se traduzem na linguagem pomposa que é a da defesa do património, deveriam levar a uma espécie de esforço compensatório. Refiro-me à necessidade de se encarar o património que não é visual, nem arquitectónico (este foi, aliás, objecto de um levantamento por parte da Fundação Gulbenkian e coordenação de José Mattoso, obedecendo a um programa por este estabelecido que merece leitura e discussão rigorosa), mas arquivístico. Contudo, em lugar de se navegar no abstracto – reduzindo as operações a empreender à famigerada digitalização, sempre favorecedora de empresas especializadas em regime de outsourcing – sugiro que se comece por inquirir acerca do riquíssimo Arquivo Nacional de Cabo Verde, na cidade da Praia. Em que condições está esse acervo crucial da nossa memória e o que tem feito o Estado português para cooperar na preservação da memória partilhada com os cabo-verdianos?

(Autor escreve ao abrigo do antigo Acordo Ortográfico.)



Diogo Ramada Curto, historiador, colunista do Contacto Colaborou com o Público e o Expresso. Professor Catedrático na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, foi professor no Instituto Universitário Europeu em Florença e professor convidado nas universidades de Brown, Yale e São Paulo. Em finais de 2020, publicou O Colonialismo português em África: de Livingstone a Luandino (Edições 70).

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.