Os 837 mil euros arrecadados no leilão serão doados à Fundação Prytula, que ajuda o exército ucraniano.

Guerra na Ucrânia

Grupo vencedor da Eurovisão leiloa troféu e doa valor ao exército ucraniano

AFP Os 837 mil euros arrecadados no leilão serão doados à Fundação Prytula, que ajuda o exército ucraniano.

A banda ucraniana Kalush Orchestra, vencedora do 66.º Festival Eurovisão da Canção, leiloou o troféu do evento por cerca de 837 mil euros (900 mil dólares), e doou o valor total a uma fundação de apoio às Forças Armadas da Ucrânia.

O troféu, um grande microfone de vidro com o símbolo da Eurovisão, foi leiloado no Facebook e arrematado pela empresa Whitebit, especializada no comércio de bitcoins.

"Vocês são incríveis", disse a banda. "Um agradecimento especial à equipa da Whitebit, que comprou o troféu por 900 mil dólares e agora é a proprietária legítima".

O dinheiro será doado à Fundação Prytula, que ajuda o exército ucraniano, disse o grupo no Instagram.



Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de instagram. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

A Kalush Orchestra ganhou a final da Eurovisão no dia 14 de maio com a canção "Stefania", que mistura hip-hop e música tradicional ucraniana.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.