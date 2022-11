A lusofonia é, hoje, uma miragem arcaica que só a diplomacia portuguesa continua a alimentar.

Intelectuais

Grupo brilhante nasce em Cabo Verde

Diogo RAMADA CURTO Atenção: há um grupo de intelectuais cabo-verdianos disposto a construir uma nova configuração cultural e a fazer valer os seus pontos de vista locais, num espaço público alargado e cosmopolita.

Há um grupo de intelectuais cabo-verdianos disposto a construir uma nova configuração cultural e a fazer valer os seus pontos de vista locais, num espaço público alargado e cosmopolita. Durante três dias, num colóquio internacional sobre a questão da violência colonial, pude testemunhar o seu labor e apreciar a interacção entre os que vivem na diáspora e os que voltaram ou aqui ficaram, na esperança de poder contribuir para mudar as coisas, a partir de dentro.

Jairzinho Lopes Pereira, nasceu no interior de Santiago, numa família muito numerosa. Aluno brilhante, licenciou-se em História na Universidade de Coimbra, doutorou-se na Finlândia e é hoje investigador da Universidade de VID, Stavanger, na Noruega. Victor Barros também passou por Coimbra, depois pela École des Hautes Études em Paris, e é hoje meu companheiro enquanto leitor diário da Biblioteca Nacional de Lisboa.

Os dois parece que estão prontos a mudar o mundo, com os seus instrumentos analíticos, o seu rigor documental e a sua capacidade de colocar novos problemas. E não estão sós nesta tarefa, nem tão-pouco na demonstração de que vale a pena adquirir uma sólida formação intelectual, para fazer face aos problemas do presente.

Sem preocupações exaustivas, registo aqui os nomes de alguns outros membros do Grupo: Ângela Coutinho, cientista política de formação também internacional, investigadora do IPRI; Aurora Santos, historiadora cujo labor no Instituto de História Contemporânea da Nova se projecta em publicações em língua inglesa; mais Matilde Mendonça dos Santos, presidente da Biblioteca Nacional de Cabo Verde, cuja tese de doutoramento sobre a Inquisição acaba de sair na Imprensa da Universidade Católica.

O Grupo, note-se bem, não é só composto de historiadores e cientistas sociais, doutorados, com capacidade para falar várias línguas e entrar no questionamento crítico dos mais diversos assuntos. A seu lado, pelo menos nos dias em que decorreu o colóquio, pude conhecer alguns escritores interessados não só na investigação da história colonial de Cabo Verde, situada num quadro comparativo, como nos problemas da educação e organização da esfera pública de opinião. Entres os últimos, destaco os nomes de Rosário Luz, cuja escrita de intervenção despertou em mim grande interesse, e o poeta do Tarrafal, N'Gosy Nelly.

Escrevo estas notas depois de três dias de debates intensos no colóquio em que pude participar na Praia. E confesso que ainda estou contagiado pela energia de todo este grupo que identifico com a Biblioteca Nacional de Cabo Verde. Como se define a agenda desta espécie de ponta de um icebergue, composto por muitos outros intelectuais da diáspora e não só?

Escrevo do exterior, caindo porventura na tentação de dar coerência a tendências e expectativas que estão longe de se constituir num programa. Não me levem por isso a mal, pois acho que, mesmo assim, vale a pena sistematizar algumas ideias.

A primeira diz respeito a um posicionamento sistemático do Grupo frente aos seus maiores antepassados: os escritores cabo-verdianos que, desde o século XIX, em livros, jornais e revistas, pensaram a questão da condição das ilhas e dos territórios em que viveram. Conforme escreveu, no ano passado, o referido Jairzinho Lopes Pereira – no prefácio à cuidada reedição do clássico "O Chiquinho" (1947) de Baltasar Lopes – , com a leitura deste "romance histórico de fôlego", o que está em causa é "a revisitação de um passado colectivo da nação cabo-verdiana, que o ajuda a apreender os subsequentes dramas humanos, que nos finais da centúria de Oitocentos e inícios da de Novecentos, foram lapidando a mesma nação na arte de resistir aos flagelos do vento leste, bailando com o vento na desgraça, como muito bem cantou o poeta Ovídio Martins".

Por sua vez, este ano foi a vez de Matilde Santos reeditar "Contra mar e vento" (1972), livro do médico cabo-verdiano e reputado nutricionista Teixeira de Sousa. Este elenco de reedições críticas, acompanhadas de prefácios ou estudos introdutórios irá, em breve, ser enriquecido com um outro livro apresentado por Victor Barros. Mas a sucessão de títulos e autores prevista é mais vasta: da reedição dos textos de Pedro Cardoso à da revista Claridade, sem esquecer as obras de António Carreira.

Essa preocupação, quase filológica, pelos textos que formam o cânone da cultura cabo-verdiana, é extensiva à documentação e espólios dos intelectuais, em fase de integração e tratamento na Biblioteca Nacional. Trata-se de uma linha de acção que é indissociável da questão social. Surgem, aqui, diferentes modos de colocar os problemas: das fomes causadas por uma ecologia adversa às vagas sucessivas de emigração; dos legados coloniais que drenaram a população, incluindo contingentes de mão-de-obra barata, sem esquecer alguns dos seus grupos mais válidos, desviando-os do desenvolvimento produtivo, a começar pela agricultura e pecuária; da questão da água e do seu aproveitamento à questão dos recursos naturais; do aproveitamento geoestratégico das ilhas às fontes de energia e produção de energia eléctrica; das potencialidades do turismo à actividade bancária ou financeira, etc.

Em qualquer dos pontos acabados de enunciar, notei que existia, no Grupo, uma profunda consciência tanto do legado colonial português, como das novas influências e interesses que surgem tanto por parte da China, como dos Estados Unidos, pondo em causa a autonomia da nação. Tais formas de consciência baseiam-se em exemplos concretos, que surgiram ao longo de conversas e no debate do colóquio.

Aqui é a Carris de Lisboa que veio a Cabo Verde recrutar motoristas de autocarro, oferecendo-lhes melhores salários, mas bloqueando a rede interna de autocarros que acabou por ficar sem profissionais. Ali é a construção de um enorme casino chinês, na Praia, a troco de uma série de contrapartidas que suscitam dúvidas aos cidadãos. Noutro caso, é a construção por parte das autoridades norte-americanas de equipamentos, nomeadamente de um liceu, a troco de concessões em terrenos.

Diria, ainda, a respeito da relação da questão social com o legado colonial que, contrariamente a configurações intelectuais precedentes, o quadro das referências deixou de estar limitado pelo mundo que se exprime em língua portuguesa. É que já não é só o legado colonial que marca a sociedade cabo-verdiana. Num mundo cada vez mais internacionalizado – globalizado como se tem vindo a generalizar sem, contudo, se atender às desigualdades, ao sofrimento e à frustração das expectativas – as respostas protagonizadas pelos intelectuais têm de ser igualmente internacionais. Que não haja dúvidas: esta é a única forma que os cabo-verdianos têm para responder ou, pelo menos, atenuar os termos de tantas trocas desiguais. A lusofonia é, hoje, uma miragem arcaica que só a diplomacia portuguesa continua a alimentar.

O que pude ver por parte do Grupo da Biblioteca Nacional de Cabo Verde não se limita, pois, a um mero retomar das denúncias e da atribuição de responsabilidades ao colonialismo português. Claro que a história deste mesmo colonialismo e de todas os modos de violência física e simbólica, incluindo nestes últimos as discriminações de género e os diferentes modos de racismo, tem de continuar a ser feita. Se possível, fazendo variar as escalas de análise e procurando perceber o caso de Cabo Verde como padrão a comparar com outros casos, nomeadamente africanos. Todavia, o mais importante é não reduzir os problemas do presente a uma mera questão de legados e, na medida em que for possível fazer a história de Cabo Verde, poder-se-á compreender melhor que a história – rigorosa, crítica e analítica – não obriga, mas liberta.

Ângela Coutinho, entre outros membros do grupo, explicou-me a sua preocupação pela educação e a necessidade de investir verdadeiramente na grande riqueza de Cabo Verde: o seu povo, sobretudo, os seus jovens. A formação de professores tem de ser de uma grande exigência. O que implica, desde logo, uma preocupação constante em disponibilizar livros e construir bibliotecas, incluindo nestas as novas tecnologias da comunicação. Só a educação pode formar cidadãos preparados para a vida democrática, no respeito pela representação política de todos e pela sua responsabilização.

Assim, numa entrevista à Rádio Cabo Verde, dada enquanto assistia à conferência, arrisquei uma sugestão: porque não procurar criar um largo consórcio de instituições e de representações diplomáticas com o objectivo de oferecer a Cabo Verde a grande biblioteca sobre África do Engenheiro Daniel Nunes. Construída ao longo de uma vida por um cabo-verdiano que sempre demonstrou orgulho nas suas raízes, trazer para a Praia, associando-a à Biblioteca Nacional, a maior biblioteca privada sobre África e a escravatura seria um gesto melhor do que todas as famigeradas reparações. Funcionaria como um enorme estímulo à investigação, sem o qual não pode haver ensino ao mais alto nível, permitindo a formação e sedimentação de um escol [elite] .

Ao longo da conferência, fui testemunha da exigência de critérios e das altas metas de debate que todos os membros do Grupo revelaram. Por isso, posso afirmar com toda a certeza que, de um ponto de vista cultural, Cabo Verde não dispõe apenas de um rico património popular, em que se baseia a sua criatividade musical. É que também existe nas ilhas uma rica tradição de criação literária (com um forte pendor autobiográfico e com evidentes preocupações sociais e de resistência política). A que se soma, agora, numa linha em que a obra de António Carreira constitui um dos melhores exemplos, o interesse renovado pela investigação histórica e social do Grupo da Biblioteca Nacional.

Durante três dias, estivemos encerrados a aprender e a debater na Biblioteca Nacional. À noite, confirmei a impressão que tinha retido de uma viagem anterior: a gastronomia, sobretudo do peixe, é feita no respeito pelos produtos, sem procurar elaborações escusadas. Que bom!

E no dia seguinte à conferência, ainda fui ao Arquivo Nacional, instalado na antiga Alfândega, para ver a parte do legado colonial que mais me interessa. A riqueza da documentação ali existente, infelizmente, não despertou nenhum interesse da parte dos responsáveis portugueses. É certo que o tratamento de um arquivo colonial coloca tantos problemas que acaba por não interessar a ninguém, a não ser eventualmente a um punhado de historiadores. Sobretudo, não oferece a oportunidade de encher o olho, ainda por cima é uma tarefa cara, porque não pode ser limitada às mágicas digitalizações. A conservação do papel, o restauro, as caixas sem acidez, a catalogação, os índices, etc. são operações morosas.

A Fundação Gulbenkian, por exemplo, há alguns anos, ficou-se por uma espécie de inventário do património construído e publicou acerca dele quatro volumes, sobre igrejas, fortalezas, quase nada sobre cidades e pouco sobre palácios e casas. Porque não estender esse exemplo, agora, a novas formas de cooperação com os arquivos da Praia, S. Tomé, Luanda, Benguela ou Maputo? É que do moribundo Instituto Camões, neste domínio, já nada se espera, nem sequer a presença na abertura do referido colóquio para o qual tinham sido convidados portugueses... pela Universidade de VID, Stavanger, na Noruega.

(Autor escreve ao abrigo do antigo Acordo Ortográfico.)

Diogo Ramada Curto, historiador, colunista do Contacto Colaborou com o Público e o Expresso. Professor Catedrático na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, foi professor no Instituto Universitário Europeu em Florença e professor convidado nas universidades de Brown, Yale e São Paulo. Em finais de 2020, publicou O Colonialismo português em África: de Livingstone a Luandino (Edições 70).

