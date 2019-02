A cinebiografia dos Queen e de Freddie Mercury conquistou quatro estatuetas, incluindo a de melhor ator para Rami Malek. Lady Gaga venceu o Óscar para a melhor Canção Original com 'Shallow' de 'Nasce uma estrela'.

"Green Book - Um guia para a vida" vence o Óscar de melhor filme

A 91.ª cerimónia dos Óscares realizou-se ontem em Los Angeles, na Califórnia, com transmissão em direto para 225 países. Entre os grandes vencedores estão "Green Book - Um guia para a vida", "Roma" "Bohemian Rhapsody" e "A Favorita".



"Black Panther", "BlacKkKlansman - O infiltrado", "Bohemian Rhapsody", "A favorita", "Green Book - Um guia para a vida", "Roma", "Assim nasce uma estrela" e "Vice" eram os candidatos ao Óscar de melhor filme.

A cinebiografia dos Queen e de Freddie Mercury conquistou quatro estatuetas, incluindo a de melhor ator para Rami Malek, e Lady Gaga venceu o Óscar para a melhor Canção Original com 'Shallow' de 'Nasce uma estrela'.

Mahershala Ali conquista segundo Óscar por desempenho em "Green Book"

O ator Mahershala Ali recebeu hoje o Óscar de melhor ator secundário, pelo desempenho em "Green Book - Um guia para a vida", na 91.ª edição dos prémios da Academia das Artes e Ciências Cinematográficas, dos Estados Unidos.

Este foi o segundo Óscar recebido pelo ator, depois do prémio que há dois anos distinguiu o seu trabalho em "Moonlight".

Regina King, melhor atriz secundária por "Se esta rua falasse", "Roma", melhor fotografia e melhor filme estrangeiro, "Free Solo", melhor documentário, "Homem-Aranha: No Universo Aranha", melhor filme de animação, e "Bao", melhor curta-metragem de animação, estão entre os 14 óscares já entregues.

"Black Panther", vencedor de melhor cenografia e melhor guarda-roupa, "Bohemian Rhapsody", premiado pela montagem, montagem de som e mistura de som, "Vice", vencedor da melhor caracterização, e "O primeiro homem na Lua", pelos melhores efeitos visuais, são os restantes filmes já distinguidos, em Los Angeles.

Esta foi a 91.ª edição dos Óscares, a primeira em 30 anos sem um anfitrião oficial por decisão da Academia, mas com dezenas de convidados que subiram ao palco da cerimónia.

Olivia Coleman vence Óscar de melhor atriz

Olivia Coleman venceu o Óscar de melhor atriz, pelo desempenho no filme "A Favorita", na 91.ª edição dos prémios da Academia das Artes e Ciências Cinematográficas, dos Estados Unidos.

As candidatas ao Óscar de melhor atriz eram Yalitza Aparicio, pela atuação em "Roma", Glenn Close, por "A mulher", Olivia Colman, em "A favorita", Lady Gaga, por "Assim nasce uma estrela", e Melissa McCarthy, protagonista de "Can You Ever Forgive Me?".

Colman já tinha vencido o prémio de melhor atriz da academia britânica de cinema e televisão (Bafta), pelo mesmo desempenho, no filme de Yorgos Lanthimos.

Alfonso Cuarón vence Óscar de melhor realização pela direção de "Roma"

O cineasta mexicano Alfonso Cuarón venceu o Óscar de melhor realizador, pelo filme "Roma", na 91.ª edição dos prémios da Academia das Artes e Ciências Cinematográficas, dos Estados Unidos.

Os candidatos ao Óscar de melhor realização eram Spike Lee, por "BlacKkKlansman", Paweł Pawlikowski, por "Guerra Fria", Yorgos Lanthimos, por "A favorita", Alfonso Cuarón, por "Roma", e Adam McKay, por "Vice".

"Roma", vencedor do Óscar de melhor filme estrangeiro, que já tinha vencido o Leão de Ouro do festival de Veneza, em setembro do ano passado, tornou-se o primeiro filme produzido pela Netflix, nomeado para os principais Óscares.

A lista completa dos vencedores:

Melhor filme: "Green Book - Um guia para a vida"

Melhor realização: Alfonso Cuarón - "Roma" Melhor ator: Rami Malek - "Bohemian Rhapsody" Melhor ator secundário: Mahershala Ali - "Green Book - um guia para a vida "Melhor atriz: Olivia Colman - "A favorita" Melhor atriz secundária: Regina King - "Se esta rua falasse" Melhor fotografia: "Roma" Melhor argumento adaptado: "BlacKkKlansman - O infiltrado" Melhor argumento original: "Green Book - Um guia para a vida" Melhor filme estrangeiro: "Roma" - Alfonso Cuarón (México) Melhor filme de animação: "Homem-Aranha: No Universo Aranha" - Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman Melhor documentário: "Free Solo" - Elizabeth Chai Vasarhelyi, Jimmy Chin, Evan Hayes e Shannon Dill Melhor documentário em curta-metragem: "Period. End of Sentence." - Rayka Zehtabchi e Melissa Berton Melhor curta-metragem: "Skin" - Guy Nattiv e Jaime Ray Newman Melhor curta-metragem de animação: "Bao" - Domee Shi e Becky Neiman-Cobb Melhor direção de arte/cenografia: "Black Panther" Melhor montagem: "Bohemian Rhapsody Melhor caracterização: "Vice" Melhor guarda-roupa: "Black Panther" Melhor banda sonora original: "Black Panther" Melhor canção: "Shallow" - "Assim nasce uma estrela" Melhor montagem de som: "Bohemian Rhapsody" Melhor mistura de som: "Bohemian Rhapsody" Melhores efeitos visuais: "O primeiro homem na Lua"





Lusa

