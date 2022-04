O artigo, publicado em dezembro do ano passado, foi distinguido no segmento Imprensa Desportiva e/ou Generalista. Começava assim: "Há 26 anos, Jean-Marc Bosman ganhou em tribunal um caso que mudou o futebol. "

Grande Repórter do Contacto recebe Menção Honrosa com "Jean-Marc Bosman, o preço da liberdade"

Rircado J. Rodrugues, jornalista e Grande Repórter do Jornal Contacto, recebeu uma Menção Honrosa no Prémio de Imprensa “Desporto com Ética/2021”.



O artigo Jean-Marc Bosman, o preço da liberdade, publicado em dezembro do ano passado, foi distinguido no segmento Imprensa Desportiva e/ou Generalista.

Pode consultar a página do prémio aqui ou pelo Facebook aqui.

O preço da liberdade Há 26 anos, Jean-Marc Bosman ganhou em tribunal um caso que mudou o futebol. A Lei Bosman permitiu a livre circulação de jogadores europeus, abriu portas aos salários milionários dos atletas, enriqueceu os clubes mais poderosos. Mas, para o futebolista belga que batizou a mudança, o preço a pagar foi demasiado elevado.

Ricardo J. Rodrigues foi recentemente nomeado para o Citi Journalistic Excellence Award 2022 no Luxemburgo. A reportagem nomeada foi publicada em novembro do ano passado com o título "Como os contentores viraram o mundo do avesso" e foi igualmente impressa na edição alemã do Wort, com o título "Warum sich im Hamburger Hafen die Container stapeln".

O mesmo jornalista foi finalista do Amnesty Mediepräis, prémio de jornalismo atribuído pela Amnistia Internacional, com a reportagem "As mulheres que o paraíso maltrata", publicada no Contacto em março de 2021.

