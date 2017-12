Madalena Alberto é uma atriz portuguesa já reconhecida no West End, em Londres, onde ficam as maiores casas de espetáculos da cidade. Chega ao Luxemburgo como protagonista do musical “Evita”, em cena até dia 31 de dezembro, no Grand Théâtre.

Eva Perón (1919 – 1952) foi primeira-dama da Argentina. Durante a sua curta vida, defendeu os direitos dos trabalhadores e lutou pela integração das mulheres no mercado de trabalho. Foi a voz dos pobres. Eva Perón transformou-se num mito e num dos maiores símbolos da Argentina, tanto que Andrew Lloyd Webber e Tim Rice decidiram escrever e compor um musical ao qual deram o nome pelo qual era conhecida, Evita.

Ao longo das últimas quatro décadas, o musical “Evita” tornou-se num dos maiores sucessos internacionais. Fizeram-se três produções mundiais, uma na Broadway e duas no West End, a zona londrina onde se situam as maiores salas de espetáculos. É a terceira versão que estreou ontem no Luxemburgo, e que tem como protagonista a portuguesa Madalena Alberto.

Fotografia: Darren Bell

A atriz Madalena Alberto mudou-se para Londres há 17 anos e tem protagonizado algumas das produções mais aplaudidas de sempre. Interpretou Édith Piaf, no musical “Piaf”, participou em “Cats”, “Les Misérables” e em peças ao lado de Jude Law ou de Ian McKellen, o famoso feiticeiro Gandalf, da trilogia “O Senhor dos Anéis”. A portuguesa é tida como uma das atrizes mais requisitadas do West End.

Em conversa com o Contacto, Madalena Alberto afirmou que até ao momento este é o maior desafio da sua carreira. “São duas horas de espetáculo cantado, sem pausas, com variações entre músicas mais pop e outras mais emocionais que são um grande desafio vocal”, explicou a protagonista, que acredita que “o musical serve para dar justiça à mulher que Eva foi”. No entanto, Madalena Alberto lamenta que o próprio musical tenha sido escrito “de um ponto de vista em que Eva seduziu Perón”.

“O maior sonho de Eva era ser atriz, tal como eu, e isso fez com que me identificasse instantaneamente com ela”, continuou a atriz portuguesa. Aceitou, mergulhou no mundo de Evita e pesquisou, principalmente em “documentários argentinos que têm uma essência diferente e mais realista da vida da mulher que foi dos 15 aos 33 anos” e que a faz acreditar que “Eva terá sido a seduzida”, mas “o trabalho do ator é defender o que está escrito”, esclarece, e não pode fugir ao que foi escrito pela dupla Webber e Rice. “Há muitas teorias, mas Eva foi e continua a ser um fenómeno”.

De Portugal para os cartazes das grandes produções

A vida da portuguesa que figura nos cartazes dos maiores musicais sempre esteve ligada às artes. Aos seis anos começou na dança, mas diz que “nunca quis ser bailarina”. Conjugava os estudos com o ballet, quando aos 16 anos começou a ter aulas de canto, em Londres. Foi para o Reino Unido com uma bolsa de estudo e estudou Artes Performativas, um curso que une canto, dança e representação e que está virado para o teatro musical.

“Sinto-me à vontade nos musicais e sinto que conjugo a linguagem corporal, a voz e a dança”, explica, para justificar o género de espetáculo pelo qual enveredou. Contudo, Madalena Brandão afirma que “há muito estigma em relação ao ator de musical”, comparando-o com o da ópera, “em que não é tão desafiante vocalmente”.



Foto: Darren Bell

Em média sobe ao palco oito vezes por semana e afirma que “já não existe o glamour de outrora nos musicais, nem recompensa financeira”, quando comparado a outros tipos de representação. Um trabalho exigente e cheio de esforços que não se importa de fazer, como é o caso de passar o Natal num hotel do Luxemburgo. Como Madalena Alberto é apaixonada pelo seu trabalho diz que “vai ser um Natal diferente e íntimo”.

O canto, a dança e a representação não são as únicas virtudes da “Evita portuguesa”. Madalena Brandão tem um projeto musical. Começou a compor com um músico sueco e tem aulas de guitarra. Com um registo mais acústico, diz que gosta de escrever sobre “histórias da vida”. Sobre estas facetas, Madalena Alberto brinca: “Ainda sou um bebé nestas aventuras”. Um “bebé” que é uma fera em palco, a avaliar pelos papéis que representou ao longo destes 17 anos.



____________



“Evita”, em cena até dia 31 de dezembro, exceto no dia 25, no Grand Théâtre, na cidade do Luxemburgo.

Vanessa Castanheira

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.