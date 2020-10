Peça é descrita como "uma visita guiada imaginária pelas ruas, monumentos e locais cultos de Lisboa", e decorre em português.

Grand Théâtre acolhe esta noite uma 'visita guiada a Lisboa'

O espetáculo "O que o público deve ver", do lusodescendente Fábio Godinho, sobe esta noite ao palco do Grand Théâtre da cidade do Luxemburgo.

Recorrendo a textos de diferentes autores – Fernando Pessoa, Almeida Garret, Antonio Tabucchi, Luís de Camões e Tiago Rodrigues –, a ideia é fazer o público descobrir, ou redescobrir, espaços físicos da cidade portuguesa e também os bastidores do teatro.

Trata-se da história de dois lugares – Lisboa e Luxemburgo – que "inicialmente nada têm em comum", mas que se cruzam através da história dos seus imigrantes. Por alguns momentos, os atores do teatro Nacional D. Maria II "vão ser os guias num teatro que ainda não conhecem e questionar as histórias de Lisboa, neste país que acolhe tantos portugueses".

A ideia para a peça nasceu durante o confinamento, numa altura em que a imaginação era única forma de viajar. O projeto é inspirado em "What the tourist should see" ("O que o turista deve ver", em português), um guia pessoal de Fernando Pessoa destinado aos turistas que chegavam a Lisboa de barco no início do século XX.

O elenco sobe ao palco esta terça-feira, estando agendadas quatro representações: às 18h30, às 19h00, às 20h00 e às 20h30. Recorde-se que, devido às medidas sanitárias em vigor, o uso de máscara é obrigatório.



