Joni Mitchell vai receber prémio Personalidade do Ano dos Grammy

A cantora-compositora Joni Mitchell vai receber o prémio de Personalidade do Ano numa cerimónia antes da 64.ª edição dos prémios Grammy Awards, anunciou, na quarta-feira, a organização.

O prémio vai ser entregue a Joni Mitchell em 29 de janeiro de 2022 no Centro de Convenções de Los Angeles, dois dias antes da cerimónia dos Grammys.

Patrocinado pela Fundação MusiCares, o prémio reconhece o mérito artístico e humanitário de músicos célebres, e no passado honrou artistas como Tom Petty, Bob Dylan, Barbra Streisand, Bruce Springsteen, Natalie Cole e Gloria Estefan.

O prémio de Personalidade do Ano é entregue numa cerimónia, durante a qual diferentes artistas sobem ao palco para interpretar as canções mais conhecidas do homenageado.

"Sinto-me honrada por ter sido escolhida como Personalidade do Ano por esta grande organização", disse Mitchell.

"Estou ansiosa por fazer parte desta gala que ajudará a MusiCares a continuar o trabalho para fornecer um sistema de apoio aos necessitados", acrescentou a canadiana.

Álbuns como "Court and Spark" (1974), "The Hissing of Summer Lawns" (1975) e, sobretudo, "Blue" (1971), um título que aparece regularmente entre os melhores álbuns de sempre valeram a Mitchell o título de "uma das melhoras compositoras da história", de acordo com a revista da especialidade Rolling Stone.

A diretora executiva da MusiCares, Laura Segura, disse estar "muito entusiasmada" por poder convocar uma grande formação de artistas de topo para se curvarem perante o legado de Mitchell.

Joni Mitchell "será honrada não só pelas letras e canções icónicas, mas também pelo espírito pioneiro e pela inspiração que trouxe a tantos artistas", afirmou Segura.

