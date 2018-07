O grão-duque herdeiro visitou a exposição “De Portugal ao Luxemburgo”, dedicada ao casamento da infanta portuguesa Maria Ana de Bragança, sua trisavó, com Guillaume de Nassau, em 1893.

Grão-duque herdeiro visitou exposição sobre trisavó portuguesa

O grão-duque herdeiro visitou a exposição “De Portugal ao Luxemburgo”, dedicada ao casamento da infanta portuguesa Maria Ana de Bragança, sua trisavó, com Guillaume de Nassau, em 1893.

Guillaume e a mulher, Stéphanie de Lannoy, tiveram direito a uma visita privada um dia antes da abertura ao público, esta segunda-feira. À espera, tinham o secretário de Estado da Cultura do Luxemburgo, Guy Arendt, e os embaixadores dos dois países, Carlos Pereira Marques e Jean-Jacques Welfring.



Antes de visitarem a exposição, os príncipes ouviram a marcha nupcial composta para o casamento da filha de D. Miguel de Portugal com o futuro Guillaume IV, gravada pela orquestra de música militar da Casa Grã-Ducal.



A mostra assinala o 125° aniversário da boda, destacando o papel de Maria Ana de Bragança, regente do Luxemburgo entre 1908 e 1912, na História do país. “ Foi a primeira mulher a assumir um papel político no nosso país”, apontou o secretário de Estado da Cultura.



Para Guy Arendt, “a chegada de uma princesa portuguesa aproximou” Portugal e o Luxemburgo, considerando que a exposição “é também uma forma de homenagear os numerosos portugueses” que vivem no país. A ver até 23 de setembro, no Museu Nacional de História e Arte (MNHA), no Marché-aux-Poissons. A entrada é gratuita.

12 Os embaixadores de Portugal e do Luxemburgo com os grão-duques herdeiros, à entrada do Museu Nacional de História e Arte, na capital luxemburguesa. Fotos: Caroline Martin

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Os embaixadores de Portugal e do Luxemburgo com os grão-duques herdeiros, à entrada do Museu Nacional de História e Arte, na capital luxemburguesa. Fotos: Caroline Martin Fotos: Caroline Martin O casal ouviu a marcha nupcial composta para o casamento de Maria Ana de Bragança com o futuro Guillaume IV. Fotos: Caroline Martin O embaixador de Portugal, Carlos Pereira Marques, com o diretor do Museu Nacional de História e Arte, Michel Polfer. Fotos: Caroline Martin Fotos: Caroline Martin Fotos: Caroline Martin Fotos: Caroline Martin A exposição inclui cerca de 70 peças e documentos da época, a maioria emprestados pela Casa Grã-Ducal. A “joia da coroa” vem do Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa: a Banda das Três Ordens, criada por D. Maria I em 1789, uma insígnia em ouro e prata com esmeraldas e rubis. Fotos: Caroline Martin A ideia da exposição partiu do embaixador de Portugal no Luxemburgo. “Achámos que se justificava celebrar esta efeméride, que é importante para a História dos dois países”, disse Carlos Pereira Marques. A proposta foi feita ao museu e aos Grão-Duques. “Foram logo recetivos, e é com grande gosto que temos os grão-duques herdeiros na inauguração”, contou. Fotos: Caroline Martin Fotos: Caroline Martin Fotos: Caroline Martin Fotos: Caroline Martin