Na inauguração do Festival Internacional "7Sóis 7Luas" o Grão-duque não resistiu às especialidades cabo-verdianas.

Cultura 10

Luxemburgo

Grão-Duque Henri foi ao festival lusófono em Esch

É a primeira vez que o Festival Internacional "7Sóis 7Luas" se realiza no Luxemburgo, trazendo as músicas do mundo lusófono e mediterrâneo a Esch-sur-Alzette, no âmbito da capital cultural "ESCH 2022".

Artistas de Portugal, Cabo-Verde e Luxemburgo, o anfitrião, estão presentes neste festival que dá ainda a conhecer as influências culturais de outros 12 países mediterrâneos e de língua portuguesa como Brasil, Espanha, França, Itália, Marrocos, ou Turquia.

A noite inaugural contou com a presença do Grão-Duque Henri que acompanhado pelo escritor e antigo presidente de Cabo Verde, José Carlos Fonseca, assistiu ao concerto "7Soís Luso Med Esch Orkestra", onde seis músicos de Cabo Verde, Espanha, Itália, Marrocos, Portugal e Luxemburgo trouxeram a música para Esch.

10 A noite de inauguração do Festival "7Sóis 7Luas", em Esch. Fotografia. Maison du Grand-Duc / Olivier Minaire

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. A noite de inauguração do Festival "7Sóis 7Luas", em Esch. Fotografia. Maison du Grand-Duc / Olivier Minaire A noite de inauguração do Festival "7Sóis 7Luas" em Esch. Fotografia. Maison du Grand-Duc / Olivier Minaire A noite de inauguração do Festival "7Sóis 7Luas" em Esch. Fotografia. Maison du Grand-Duc / Olivier Minaire A noite de inauguração do Festival "7Sóis 7Luas" em Esch. Fotografia. Maison du Grand-Duc / Olivier Minaire A noite de inauguração do Festival "7Sóis 7Luas" em Esch. Fotografia. Maison du Grand-Duc / Olivier Minaire A noite de inauguração do Festival "7Sóis 7Luas" em Esch. Fotografia. Maison du Grand-Duc / Olivier Minaire A noite de inauguração do Festival "7Sóis 7Luas" em Esch. Fotografia. Maison du Grand-Duc / Olivier Minaire A noite de inauguração do Festival "7Sóis 7Luas" em Esch. Fotografia. Maison du Grand-Duc / Olivier Minaire A noite de inauguração do Festival "7Sóis 7Luas" em Esch. Fotografia. Maison du Grand-Duc / Olivier Minaire A noite de inauguração do Festival "7Sóis 7Luas" em Esch. Fotografia. Maison du Grand-Duc / Olivier Minaire

O Grão-Duque ainda ficou pelo evento na praça da Câmara municipal onde “descobriu os sabores e especialidades cabo-verdianas” da Chef Soayla”, como é referido na página de Facebook da Corte Grão-Ducal, e conversou com os presentes, desde os músicos aos participantes e organizadores.

Esta foi uma noite de sons e sabores quentes em Esch. O Festival que nasceu de uma parceira cultural entre Portugal e Itália e que depois se estendeu a mais dez países mediterrâneos e lusófonos decorre até dia 7 de julho, veja aqui o programa.

