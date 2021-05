A canção "Embers" foi a única canção a não pontuar no sábado passado. Itália foi a vencedora deste ano.

Governo britânico. Zero pontos na Eurovisão são culpa da canção, não do Brexit

AFP A canção "Embers" foi a única canção a não pontuar no sábado passado. Itália foi a vencedora deste ano.

Após a grande derrota do Reino Unido na Eurovisão - em que terminou a final da prova sem qualquer ponto - o governo britânico recusou-se a culpar o Brexit pelo sucedido e disse antes que o problema está na escolha da canção escolhida internamente para representar o Reino Unido na final. O Governo britânico diz mesmo que o processo de seleção dos concorrentes precisa de uma revisão.

Na final europeia da Eurovisão em Roterdão (nos Países Baixos), no sábado passado, o cantor inglês James Newman terminou o concurso em último lugar sem receber qualquer ponto. A canção "Embers" foi a única a não pontuar, feito que tinha acontecido para este país em 2003.

Questionada sobre as razões da antipatia europeia pela canção britânica, a ministra do Comércio Internacional, Liz Truss, assegurou "não pensar que é um desentendimento" ou qualquer tipo de vingança "pós-Brexit", meses depois de o Reino Unido ter deixado a União Europeia e o mercado único.

"Penso que existe um problema fundamental com a forma como escolhemos as nossas atuações e cantores para o concurso de música da Eurovisão", considerou Liz Truss em declarações à estação inglesa LBC. E considerou ainda que o país "precisa de mais competição para encontrar o candidato certo". Apesar de ter pontuado, o Reino Unido já tinha terminado em último lugar na edição de 2019, que terminou com a vitória dos Países Baixos.

Os futuros concorrentes "deviam ser mais testados pelo público", referindo-se a potenciais concursos de música que poderiam ser realizados na própria estação LBC, acrescentou. A final europeia a Eurovisão 2021, no passado sábado, deu a vitória à Itália, com Portugal a terminar no 12° lugar.

