Crítica de cinema

"Goliath". Vai um filme orgânico?

António Raúl VAZ PINTO DA CUNHA REIS A palavra Golias, anuncia desde logo ou uma luta desequilibrada ou um herói extremamente poderoso. O "Goliath" de Frédéric Tellier refere-se claramente à luta de um pequeno David contra o herói dos filisteus, ou seja, uma luta bíblica de um pequeno contra um vencedor anunciado.

Nos dias que correm, poderíamos pensar na invasão da Ucrânia pela todo-poderosa Rússia, mas o filme de Tellier refere-se ao confronto entre agricultores vítimas de produtos químicos, o advogado que os defende e um poderoso lobby representado por um jovem ambicioso.



Os três mundos que em (quase) tudo se opõem, deu origem a uma história de ficção, mas claramente influenciada por acontecimentos da atualidade política francesa e europeia.

France, interpretada por Emmanuelle Bercot, é professora de ginástica durante o dia e trabalhadora à noite. Por causa de um drama pessoal, torna-se ativista contra o uso de produtos químicos na agricultura. Patrick (Gilles Lellouche), é um advogado parisiense, solitário, provavelmente um “loser”, especializado em direito ambiental. Finalmente, temos Mathias (Pierre Niney) que é um jovem muito ambicioso, que trabalha para um gigante da indústria agroquímica.

“Embora parcialmente inspirados em factos reais, as personagens e as situações retratados neste filme são fictícias. No entanto, qualquer semelhança com eventos reais, pessoas vivas ou mortas, não é coincidência nem deixa de ser intencional”, pode ler-se no ecrã logo no início do filme.

“Goliath” tem como estrela uma molécula chamada tetrazina – inventada pelos criadores do filme – “para ser universal e evitar falar especificamente de um produto específico tal como o glifosato”, disse o realizador Frédéric Tellier ao jornal Agra Presse.

O cineasta vai mais longe porque garante que investigou durante anos as questões ligadas à utilização de produtos químicos na agricultura, tendo contactado agricultores, lobbyistas, advogados, jornalistas e médicos: Tellier tem a certeza de que “quase 80% do que vemos no filme é verdade e aplica-se à maioria dos grandes produtos agroquímicos”.

O filme “Goliath” foi extremamente bem recebido em França pelas ONGs ambientais que lutam contra o uso desses produtos. Algumas dessas estruturas estão a promover a saída do filme nos cinemas franceses e a organizar debates com o público após a exibição.

Outras associações promovem “Goliath” nas redes sociais anunciando “um emocionante filme de investigação sobre o conturbado mundo da indústria agroquímica”. Ainda há quem considere que se trata de “um filme necessário e importante que dá protagonismo a pessoas tantas vezes invisíveis, as vítimas de produtos químicos tóxicos”.

Apresentada desta forma, a terceira longa metragem de Frédéric Tellier não parece brilhar pela originalidade: “Erin Brokovich”, “The Constant Gardener” ou “Dark Waters” já desempenharam esse papel de denúncia.

Longe de abrir portas, “Goliath” é uma novidade em França e oferece ainda um argumento interessante. Uma boa parte do sucesso, não-militante, do filme deve-se ao argumento que Tellier assina com Simon Moutaïrou. Mas nada de novo sai desta obra, nem no debate de sociedade, nem nos argumentos apresentados.

A narrativa consegue afastar e aproximar regularmente as três personagens principais sem que necessariamente se encontrem; um pouco à maneira de Alejandro González Iñárritu em “Babel”, por exemplo. A abordagem é extremamente precisa, mas lenta e tem falta de eficácia.

Nenhum papel, mesmo secundário, é negligenciado, e as emoções transpiram do ecrã para a plateia. Naturalmente, o carisma e o talento dos atores principais tem muita responsabilidade na qualidade da obra. Se Gilles Lellouche e Emmanuelle Bercot são emocionantes, mas parecem esforçar-se pouco: Lellouche sempre me aborreceu; aqui adormece-me. Pierre Niney debita uma frieza ímpar que surpreende, mas melhor ainda é a sua capacidade para nos fazer duvidar da sua “maldade”, se não fosse ele acho que o filme tinha morrido intoxicado perante tantas boas intenções.

Apesar de não estarmos perante uma obra original, nem diante de um filme brilhante, é difícil sair completamente ileso de uma projeção de "Goliath". A obra de Tellier pode chocar, comover e até questionar, mas não acrescenta nem um grão de trigo ao debate sobre a utilização dos produtos químicos na agricultura.

"Goliath" de Frédéric Tellier, com Pierre Niney, Gilles Lellouche, Emmanuelle Bercot e Jacques Perrin.

