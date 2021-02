'Wolfwalkers (Le Peuple loup)' e 'Deux' concorrem aos prémios de Melhor Filme de Animação e Melhor Filme de Língua Estrangeira, respetivamente.

Globos de Ouro. Duas co-produções luxemburguesas nomeadas

Ana TOMÁS 'Wolfwalkers (Le Peuple loup)' e 'Deux' concorrem aos prémios de Melhor Filme de Animação e Melhor Filme de Língua Estrangeira, respetivamente.

Há duas co-produções luxemburguesas nos nomeados para a edição deste ano dos Globos de Ouro. Os candidatos aos prémios da Associação da Imprensa Estrangeira em Hollywood foram anunciados, esta quarta-feira, e entre eles estão nomeadas duas longas-metragens que têm participação do Luxemburgo: 'Wolfwalkers (Le Peuple loup)' e 'Deux'.

A primeira, realizada por Tomm Moore e Ross Stewart, foi co-produzida pela Mélusine Productions (Stéphan Roelants) com a Irlanda e está nomeada na categoria Melhor Filme de Animação. Adaptado de um conto irlandês, 'Wolfwalkers (Le Peuple loup)' estreou no Festival Internacional de Cinema de Toronto, em setembro de 2020, e tem recebido elogios da crítica, assim como nomeações e prémios internacionais, entre os quais o de Melhor Filme de Animação nos Prémios da Crítica de Cinema de Nova Iorque e Los Angeles.

O filme, que pode ser visto nas salas de cinema do Luxemburgo, em versão francesa e inglesa e que está também disponível na plataforma Apple TV+, contou com o trabalho Mélusine Productions em "dois terços" da animação, tendo envolvido "cerca de 60 pessoas no Luxemburgo durante mais de 15 meses de produção", segundo refere o comunicado do Fundo Nacional de Apoio à Produção Audiovisual.

Já a segunda longa-metragem, com participação do Grão-Ducado, nomeada para os Globos de Ouro é um filme de ficção, realizado por Filippo Meneghetti e co-produzido pela Tarantula Luxembourg (de Donato Rotunno e Elise André) com a França e a Bélgica. 'Deux' está nomeado na categoria Melhor Filme de Língua Estrangeira, como representante francês, e conta a história de paixão entre Nina e Madeleine, duas vizinhas que viveram durante anos o seu amor em segredo, até que um acontecimento trágico traz à tona a verdade.

Esta comédia dramática franco-belgo-luxemburguesa conquistou já dezenas de prémios internacionais, incluindo o de Melhor Primeiro Filme e Melhor Atriz para Martine Chevalier e Barbara Sukowa, as protagonistas do filme, nos Lumières de 2021.

'Deux' concorre ao Globo de Ouro de Melhor Filme de Língua Estrangeira com 'Another round', de Thomas Vinterberg, 'Uma vida à sua frente', de Edoardo Ponti, 'La llorona', de Michael Chaves, e 'Minari', de Lee Isaac Chung.

'Mank' e 'The Crown lideram noemações aos prémios

O filme 'Mank', de David Fincher, e a série 'The Crown', produzidos pela plataforma Netflix, lideram as nomeações para estes Globos de Ouro.

'Mank', de David Fincher, está indicado em seis categorias, incluindo as de Melhor Drama, Realização, Argumento (para Jack Fincher, pai do realizador), e Ator em Drama, para Gary Oldman.



O filme é seguido por 'Os 7 de Chicago', de Aaron Sorkin, também exibido na mesma plataforma, reúne cinco nomeações para os Globos de Ouro, em Melhor Drama, Realização, Argumento e representação masculina, com Sasha Baron Cohen.

Pela categoria de Melhor Comédia ou Musical competem "Borat, o filme seguinte", "Hamilton", "Music", "Palm Springs" e "The Prom".

No campo das séries e programas de televisão, o destaque vai para "The Crown" (Netflix), nomeada para seis Globos de Ouro, entre os quais Melhor Série de Drama e nos das categorias de representação, com as atrizes Olivia Colman, Emma Corrin, Gillian Anderson, Helena Bonham Carter e o ator Josh O'Connor a serem indicados.

Mulheres realizadoras em maioria

Os Globos de Ouro deste ano marcam também o domínio das mulheres na área da realização.

Estão indicadas Emerald Fennell, por Promising young woman', Regina King, com 'One night in Miami...' e Chloé Zhao, com 'Nomadland - Sobreviver na América'. David Fincher, por 'Mank' e Aaron Sorkin, com 'Os 7 de Chicago' completam o rol de candidatos ao prémio.



Mais um ano de domínio dos serviços de 'streaming'

Em ano de pandemia e adiamentos sucessivos de estreias nos cinemas, o 'streaming' reforça a sua força nos prémios.

Segundo as contas da organização, citadas pela agência Lusa, a Netflix soma 22 nomeações nas categorias de cinema e 20 nas de televisão, seguindo-se a Amazon Studios com sete nomeações em cinema e a HBO em televisão.

A 78.ª edição dos Globos de Ouro está marcada para 28 de fevereiro, contará com apresentação de Tina Fey e Amy Poehler e a cerimónia será apenas virtual, face à situação epidemiológica da covid-19 nos Estados Unidos.

