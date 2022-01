A Associação da Crítica Estrangeira em Hollywood (HFPA) é acusada de práticas questionáveis e ausência marcada de diversidade e inclusão.

Boicote

Globos de Ouro anunciam vencedores sem cerimónia

Lusa Os vencedores da 79.ª edição dos Globos de Ouro foram anunciados sem qualquer cerimónia televisiva, quando a organização, a Associação da Crítica Estrangeira em Hollywood (HFPA), é acusada de práticas questionáveis e ausência marcada de diversidade e inclusão.

Não houve passadeira vermelha nem transmissão dos prémios online, que decorreram em Los Angeles, Estados Unidos, sendo que nenhuma celebridade aceitou apresentar nesta entrega de prémios, que até ao ano passado era uma das mais importantes na temporada pré-Óscares.

A HFPA esperou até à primeira semana de janeiro para anunciar que haveria apenas um evento privado e sem cobertura jornalística a partir do hotel Beverly Hilton. Quem apresentou os prémios foram trabalhadores de organizações sem fins lucrativos que a associação apoia.

Em Hollywood, especula-se se este será o fim da entrega de prémios que começou em 1944, já que a cadeia de televisão NBC deixou cair a transmissão, gigantes como a Netflix e Amazon Studios cortaram relações com a associação, tal como publicistas, e mesmo os nomeados deste ano não reagiram às indicações.

A situação refere-se ao escândalo que caiu sobre a HFPA em 2021 depois de um processo legal e uma investigação do jornal Los Angeles Times terem trazido para a ribalta práticas questionáveis, conflitos éticos e comportamentos inapropriados dos seus membros, além de uma ausência marcada de diversidade e inclusão.

"Nos últimos oito meses, a HFPA reformulou completamente os seus estatutos, implementando mudanças abrangentes de cima para abaixo para abordar ética, código de conduta, diversidade, equidade e inclusão, governança, membros e mais", escreveu a associação, no comunicado sobre os prémios.

"Em outubro, a HFPA admitiu a sua composição mais extensa e diversa até ao momento, com 21 novos jornalistas, todos eleitores dos Globos de Ouro pela primeira vez", acrescentou. Durante o evento privado, a HFPA mostrou um vídeo em que a atriz Jamie Lee Curtis elogiou o apoio da associação a organizações sem fins lucrativos, colocando-o depois nas suas redes sociais.

Líderes da HFPA e da NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) também anunciaram uma parceria e convidaram a indústria a "juntar-se a uma coligação nova e diversa que vai apoiar uma representação mais equitativa dos criadores na comunidade".

No entanto, as garantias de completa reestruturação da associação não convenceram estúdios e celebridades, que trataram tudo o que rodeia os Globos de Ouro deste ano como um acontecimento tóxico.

"West Side Story". O musical como a gente gosta Spielberg veio recordar que este género não é menor, não deve ser esquecido e pode agradar inclusivamente às novas gerações.

A lista de vencedores:

Melhor Realização - Jane Campion, "The Power of the Dog"

Melhor Argumento - Kenneth Branagh, "Belfast"

Melhor Filme Dramático - "The Power of the Dog"

Melhor Atriz em Filme Dramático - Nicole Kidman, "Being the Ricardos"

Melhor Ator em Filme Dramático - Will Smith, "King Richard"

Melhor Ator Secundário em Filme - Kodi Smith-McPhee, "The Power of the Dog"

Melhor Atriz Secundária em Filme - Ariana DeBose, "West Side Story"

Melhor Filme Musical ou Comédia - "West Side Story"

Melhor Ator em Filme musical ou comédia - Andrew Garfield, "Tick, tick… BOOM"

Melhor Atriz em Filme musical ou comédia - Rachel Zegler, "West Side Story"

Melhor Filme de Animação - "Encanto" (Walt Disney)

Melhor Filme de Língua Estrangeira - "Drive My Car" (Japão)

Melhor Canção - "No Time To Die" - Billie Eilish, Miles Ale, Finneas O’Connell, "007: Sem Tempo Para Morrer"

Melhor Banda Sonora - Hans Zimmer, "Dune"

Melhor Série Dramática - "Succession" (HBO)

Melhor Atriz em série dramática - Michaela Jaé Rodriguez, "Pose" (FX)

Melhor Ator em série dramática - Jeremy Strong, "Succession" (HBO)

Melhor Atriz Secundária em televisão - Sarah Snook, "Succession" (HBO)

Melhor Ator Secundário em televisão - O Yeong-su, "Squid Game" (Netflix)

Melhor Minissérie ou Filme para Televisão - "The Underground Railroad" (Amazon Prime)

Melhor Atriz em minissérie ou filme para televisão - Kate Winslet, "Mare of Easttown" (HBO)

Melhor Ator em minissérie ou filme para televisão - Michael Keaton, "Dopesick" (Hulu)

Melhor Série Musical ou Comédia - "Hacks" (HBO)

Melhor Atriz em série musical ou comédia - Jean Smart, "Hacks" (HBO)

Melhor Ator em série musical ou comédia - Jason Sudeikis, "Ted Lasso" (Apple+)

