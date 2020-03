Germano Almeida sente-se “óptimo” e pondera vir a escrever sobre o coronavíru

Escritor caboverdiano esteve com Luís Sepúlveda em Portugal e foi colocado em vigilância. Garante que está bem.

Ana TOMÁS

O surto do novo coronavírus e a sua propagação mundial têm levado, por mais que se tente combater, a um alarmismo global.

Muitos dos cenários a que se assiste nos noticiários - como quarentenas, cidades fechadas e desertas, racionamento da comida e supermercados vazios, médicos vestidos com fatos especiais, polícias nas ruas, etc. - já foram diversas vezes retratados na ficção. O que talvez explique, por exemplo, o facto de, sobretudo, em Itália - o país europeu mais afetado pela Covid-19 - as vendas online de livros como 'Ensaio Sobre a Cegueira', de José Saramago, e 'A Peste' terem disparado.

O escritor caboverdiano Germano Almeida também admitiu a hipótese de vir a escrever sobre a epidemia.

O autor esteve com Luís Sepúlveda em Portugal, no festival Correntes d'Escritas, Póvoa do Varzim, e há uma semana uma quarentena voluntária no Mindelo, ilha de São Vicente, depois do escritor chileno ter sido diagnosticado com a Covid-19 logo a seguir ao evento.



Prémio Camões em 2018, Germamo Almeida diz estar “óptimo” e pensa mesmo vir a escrever sobre o Covid-19.

“Para já estou em casa, a trabalhar no terceiro volume do meu último trabalho. Mas é natural que eu venha a escrever sobre esse tema do coronavírus e da minha passagem pelo hospital”, afirmou, em entrevista à Lusa, esta quinta-feira.

Germano Almeida conta que veio "de Portugal com gripe" e que passou algum tempo a conversar com Luís Sepúlveda, no festival da Póvoa do Varzim, porque são "amigos antigos". "Por uma questão de prevenção fizemos uma quarentena, mas por vontade própria, em casa. Mas não estou a sentir absolutamente nada. Estou óptimo”, diz o escritor, que chegou a estar 24 horas internado, em isolamento, por prevenção, no Hospital Dr. Baptista de Sousa, no Mindelo, de onde saiu na terça-feira.

Outros escritores que participaram na edição deste ano do Correntes d'Escritas também estão em quarentena voluntária e preventiva.

São os casos de João Tordo, que confirmou ter estado em isolamento social, mas apenas por precaução.

Também Francisco José Viegas está desde domingo em isolamento voluntário na sua casa, por recomendação do Serviço Nacional de Saúde e da editora Quetzal, para a qual trabalha, embora não estivesse com sintomas. O escritor, editor e ex-secretário de Estado da Cultura confirmou ter tido vários contactos com o Luis Sepúlveda e, por isso, informou as autoridades de saúde e ficou de quarentena voluntária, com a mulher, em casa.

Teste negativo

O escritor José Alberto Postiga, natural da Póvoa de Varzim, e que reside na Suiça, passou pelo festival Correntes d’Escrita, para lançar o seu novo livro, e decidiu fazer os testes para saber se poderia estar infetado com o coronavírus.



Através da sua página de Facebook anunciou que o resultado deu negativo e explicou o processo seguido pelas autoridades de saúde suíças.

“Sem alarme, liguei à linha de apoio que me aconselhou a contactar o hospital da minha área de residência: o Kantonspital, em Sarnen, Obwalden", começa por explicar, acrescentando que o mandaram dirigir-se ao hospital e estacionar o automóvel numa área exterior. "Quando lá cheguei, seguindo o previamente combinado, avisei por telefone. Em menos de dois minutos apareceu um par de médicos devidamente protegidos. Antes do primeiro contacto entregaram-me uma máscara através da janela do carro e só depois começou o inquérito e subsequentemente rastreio, ali mesmo, longe do edifício central".

O escritor descreveu um dos exames a que foi submetido, consistiu na introdução "por duas vezes na narina esquerda [de] uma espécie de cateter (ou cotonete gigante)". A partir daí, os médicos "recolheram as amostras necessárias para análise".

"Cumprido o processo, por prevenção, porque estava entre o sintomático e o assintomático, mandaram-me para casa submetido a isolamento; medida estendida à minha esposa e à minha filha mais nova, até que fosse revelado o resultado do exame que viria de um laboratório de Genebra onde é feita a contraprova”.



Ao fim de "dois dias de alguma preocupação", José Alberto Postiga teve o resultado dos testes, que deu negativo.



"Espero agora que todos os que estiveram em contacto com o escritor Luís Sepúlveda na grande festa do livro que é o Correntes D‘Escritas cumpram os cinco dias de quarentena que restam sem dissabores, e que juntos com o Sepúlveda vençamos mais este vírus”, disse ainda-



Quanto ao autor chileno continua internado no Hospital Universitário Central das Astúrias, em Oviedo, e a sua situação clínica mantém-se grave mas estável, estando a ser tratado com um antiviral.



