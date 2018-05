Depois de ter recebido com “surpresa” a distinção do Prémio Camões 2018, na passada semana, o escritor cabo-verdiano Germano Almeida diz ao Contacto o que representa para si e para Cabo Verde este galardão (no valor de 100 mil euros), instituído em 1988 por Portugal e Brasil.

Cultura 3 min.

Germano Almeida. “Prémio Camões é um reconhecimento do que faço na escrita”

Henrique DE BURGO Considerado o maior escritor cabo-verdiano da atualidade, Germano Almeida venceu o principal prémio da língua portuguesa, o Prémio Camões 2018. O escritor disse ao Contacto que é um “reconhecimento”.

“Para mim é importante como afirmação de reconhecimento do que venho fazendo na escrita. Para Cabo Verde é importante como contribuição para um maior conhecimento do nosso país. Somos pequenos e pobres, mas temos uma literatura capaz de marcar presença em qualquer lugar”, refere o escritor, nascido em 1945 na ilha da Boavista.

Questionado sobre o momento atual da literatura cabo-verdiana, Germano Almeida indicou que a produção literária tem aumentado e há mais escolha. “Estamos a produzir cada vez mais e isso é bom porque o tempo vai dizer o que merece ficar e o que não. Só na abundância poderá haver escolha e, assim, quanto maior a produção, melhor”, defende o escritor, que gostaria de ver o Estado mais interventivo na divulgação da literatura.

“O Estado deveria ter um forte papel na criação e difusão da literatura, o que não vem acontecendo. Creio que a instituição de prémios literários seria uma primeira via. Depois disso, a promoção das melhores obras no exterior”, propõe Germano Almeida.

Novo livro nas bancas desde esta terça-feira

Com percurso literário iniciado em 1982, com “O dia das calças roladas”, Germano Almeida conta já com 17 livros.

A sua última obra, “O Fiel Defunto”, está nas bancas em Portugal desde esta terça-feira, com a chancela da Editorial Caminho, que tem editado os seus livros desde 1994. “O livro é uma paródia da vida, da nossa sociedade, que confesso ter dado imenso gozo a escrever. Espero que as pessoas o leiam com carinho”, aponta Germano Almeida, conhecido pelo humor, sátira e ironia que emprega nos seus livros.

Preocupado com ensino e difusão do português

Filho de pai português e de mãe cabo-verdiana, o escritor publicou até agora sempre na língua de Camões. Só não o faz na sua língua materna porque não sabe escrever em crioulo.

“Se eu soubesse escrever em crioulo já estaria a fazê-lo, sem necessidade de esperar pela oficialização da língua. Mas confesso estar mais preocupado com a necessidade do ensino e difusão da língua portuguesa entre nós. O crioulo é a nossa língua materna e não corre nenhum risco”, indica.

Formado em Direito pela Universidade de Lisboa, Germano Almeida exerce advocacia na ilha de São Vicente. Diz que a profissão “está em primeiro lugar” e que escreve quando lhe apetece, sem tempo reservado para a escrita e “sem qualquer compromisso, nem com os editores”.

“Cabo Verde é obrigado ser um Estado Providência”

Antigo deputado pelo Movimento para a Democracia (MpD) e ex-procurador da República, Germano Almeida continua atento à política e diz que os desafios do arquipélago continuam a ser os mesmos, mas “agora com menos angústia que no passado, graças à “boa gestão” e à ajuda externa. No entanto, diz que “é importante respeitar uma realidade que está para lá das opções ideológicas”.

“Pela sua pobreza extrema, pela pobreza da sua gente, Cabo Verde é obrigado a ser um Estado Providência, porque quando não há chuva e há fome, só o Estado poderá socorrer o seu povo. E para isso precisa ter meios próprios”, desafia. Questionado sobre uma possível vinda ao Luxemburgo, Germano Almeida diz que terá “todo o prazer”, se for convidado e se não coincidir com outros compromissos.