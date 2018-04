Game Night: Uma noite no casino

António Raúl Vaz Pinto Da Cunha Reis

As personagens principais deste filme são Max (Jason Bateman) e Annie (Rachel McAdams). Ambos sofrem da uma doença: não resistem a um jogo. Assim se conheceram e acabaram por casar-se. Juntos têm como principal passatempo bater casais em partidas de Pictionary e qualquer jogo de sociedade, desde que seja… um jogo e no qual possam vencer. O argumento não chega bem a explicar de que vivem Max e Annie, mas mostra que Max tem uma espécie de competição com o seu irmão Brooks que tem mais êxito na vida do que ele.