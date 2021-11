A banda escocesa vai subir ao palco do Rockhal em abril do próximo ano.

Concerto

Franz Ferdinand regressam ao Luxemburgo em 2022

Os Franz Ferdinand anunciaram a próxima digressão europeia e, para além da Bélgica, Alemanha e França, os escoceses vão tocar no Luxemburgo, quatro anos depois de darem um concerto esgotado no Atelier.

A banda de Alex Kapranos sobe ao palco do Rockhal já no próximo dia 14 de abril de 2022. Os bilhetes ainda não estão à venda. Antes, a 17 de março, também passam por Portugal para tocar no Campo Pequeno, em Lisboa.

Desde 2000, os Franz Ferdinand lançaram seis álbuns e estão prestes a lançar um best of, 'Hits To The Head', que estará disponível no próximo ano e vai contar ainda com dois inéditos. Um deles, Billy Goodbye, já está disponível.





