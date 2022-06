Depois de uma paragem provocada pela pandemia, milhares de festivaleiros voltaram a fazer a festa em Lisboa. Veja as imagens.

Cultura 16

Festivais

Fotos. Quatro anos depois, o Rock in Rio voltou a encher a Bela Vista

Redação Depois de uma paragem provocada pela pandemia, milhares de festivaleiros voltaram a fazer a festa em Lisboa. Veja as imagens.

Há muito que não se via uma multidão assim no Parque da Bela Vista. O Rock in Rio, que chegou a Portugal há 18 anos, começou este fim de semana e recebeu 70 mil pessoas no sábado e 80 mil no domingo, de acordo com a organização.

Os veteranos Xutos e Pontapés fizeram as honras de abertura do palco principal e, como habitual, puseram toda a gente a cantarolar os seus maiores êxitos, num dia em que também atuaram Liam Gallagher, The National e Muse.

16 Simone de Oliveira discursou em palco para apelar à paz Foto: José SENA GOULÃO/LUSA

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Simone de Oliveira discursou em palco para apelar à paz Foto: José SENA GOULÃO/LUSA Black Eyed Peas Foto: José SENA GOULÃO/LUSA Foto: José SENA GOULÃO/LUSA Foto: José SENA GOULÃO/LUSA Ellie Goulding Foto: José SENA GOULÃO/LUSA Foto: José SENA GOULÃO/LUSA Foto: José SENA GOULÃO/LUSA Foto: José SENA GOULÃO/LUSA Foto: José SENA GOULÃO/LUSA Muse Foto: José SENA GOULÃO/LUSA The National Foto: José SENA GOULÃO/LUSA Foto: José SENA GOULÃO/LUSA Xutos e Pontapés Foto: José SENA GOULÃO/LUSA Foto: José SENA GOULÃO/LUSA Foto: José SENA GOULÃO/LUSA Foto: José SENA GOULÃO/LUSA

No domingo, foi a vez de Ivete Sangalo fazer a festa. A cantora brasileira é presença assídua no festival desde a primeira edição e há mesmo quem lhe chame "rainha do Rock in Rio".

O segundo dia do festival contou, também, com os concertos de David Carreira, Ellie Goulding e dos Black Eyed Peas.

Em todos eles, milhares de pessoas a balançar os braços ao som da música, a entoar as canções que tinham na ponta da língua e a levantar o telemóvel para registar o momento ou dar luz às baladas.

O Rock in Rio volta a receber os festivaleiros no próximo fim de semana, com nomes como Duran Duran, José Cid, Anitta e Post Malone no alinhamento.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.