Procissão dançante voltou a animar ruas de Echternach. Veja as imagens

Redação Centenas de pessoas voltaram a dançar em homenagem ao padroeiro Santo Willibrord nesta terça-feira de Pentecostes. Veja a fotogaleria.

Ao início da manhã desta terça-feira, fiéis e curiosos acorreram de novo ao centro histórico de Echternach para integrar a secular procissão dançante, que está classificada como Património Cultural Imaterial da UNESCO desde 2010.

Depois de dois anos de ausência, por conta da pandemia, foram muitas as pessoas que se distribuíram em filas de cinco ou seis para saltitar dois passos à esquerda, dois passos à direita e, depois, três passos em frente, dois passos atrás, enquanto seguraram a ponta dos lenços de quem estava ao seu lado.

Apesar da ânsia pelo regresso da tradição, o número de participantes ficou muito abaixo de 2019. De acordo com a diocese, estiveram presentes cerca de 7.000 pessoas, menos 22% em comparação com o período pré-pandemia. Também o número de "saltadores" baixou de 8.400 para 5.600.

A cerimónia de abertura do evento cultural e religioso foi conduzida pelo bispo de Trier, Stephan Ackerman, e contou com o discurso do cardeal Jean-Claude Hollerich, arcebispo do Luxemburgo. Veja as imagens.

