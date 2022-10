Este sábado, o evento continua nas cidades de Remich, Wormeldange, Grevenmacher e Wasserbillig.

Moselle - Luzes e Chamas

Fotos. Festival traz espetáculos de luz e cores à orla do Moselle

Ana Patrícia CARDOSO Este sábado, o evento continua nas cidades de Remich, Wormeldange, Grevenmacher e Wasserbillig. Os bilhetes podem ser adquiridos no site oficial do evento.

Na sexta-feira à noite, aconteceu o festival "Moselle - Luzes e Chamas" um espetáculo de luzes, balões, cores e animação que correram toda a orla, através das cidades de Remich, Wormeldange, Grevenmacher e Wasserbillig. Existe um shuttle do festival para circular entre estas cidades.

É possível assistir ao espetáculo - que se repete este sábado - a partir de um barco, ficando no centro da ação. Os bilhetes podem ser adquiridos no site oficial do festival aqui.

Para aguçar a vontade para mais tarde, veja as imagens do primeiro dia do evento e dos espetáculos.

13 Foto: Oli Kerschen

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: Oli Kerschen









