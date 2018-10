Uma fotografia da autoria do fotojornalista José Sena Goulão, da Agência Lusa, ganhou o prémio de melhor foto de 2018 da Aliança de Agências de Notícias do Mediterrâneo (AMAN).

Fotojornalista português vence prémio internacional

Uma fotografia da autoria do fotojornalista José Sena Goulão, da Agência Lusa, ganhou o prémio de melhor foto de 2018 da Aliança de Agências de Notícias do Mediterrâneo (AMAN).

Segundo a informação disponibilizada no sítio eletrónico da AMAN, a fotografia foi tirada a 27 de outubro de 2017, ao largo da costa de Pozzallo, na Sicília, durante uma missão que a agência Lusa acompanhou no Mediterrâneo a bordo de uma fragata da Marinha Portuguesa.

A fotografia foi tirada durante um resgate de migrantes no Mediterrâneo em 2017. Foto: Lusa/José Sena Goulão

De acordo com José Sena Goulão, a foto mostra “um barco com migrantes que vinha da Líbia para Lampedusa, com 48 pessoas, entre elas uma mulher e uma criança”, e “dá conta do momento em que a criança é retirada da embarcação pelos fuzileiros”. Os migrantes foram entregues às autoridades italianas 19 horas após terem sido resgatados da embarcação onde seguiam, que corria risco de incêndio. O prémio da AMAN inclui um diploma, uma placa comemorativa e cerca de 436 euros, e foi entregue pelo Comissário Europeu para as Migrações, Dimitris Avramopoulos, em Cape Sounion, na Grécia, durante a assembleia-geral da organização.

Cada uma das agências noticiosas pode concorrer anualmente com uma foto.

