Exposição

Fotografias de Edward Steichen poderão ser expostas na cidade de brasileira de Curitiba

Henrique DE BURGO Em causa está a possibilidade de levar ao público brasileiro a exposição de trabalhos do fotógrafo intitulada "The Family of Man”, atualmente patente no castelo de Clervaux.

O embaixador do Luxemburgo no Brasil, Carlo Krieger, e a presidente da Fundação Cultural de Curitiba, Ana Cristina de Castro, estiveram reunidos recentemente para discutir parcerias de projeto culturais.

Carlo Krieger foi recebido na capital do Estado brasileiro de Paraná, acompanhado por uma delegação da sua embaixada.

Segundo a imprensa local, uma das sugestões apresentadas no encontro foi a de levar até Curitiba a exposição fotográfica "The Family of Man”. A mostra está patente no castelo de Clervaux e é da autoria do fotógrafo Edward Steichen, nascido no Luxemburgo (Bivange) em 1879, e um dos maiores nomes da fotografia mundial, falecido em 1973.

Outra parceria que deverá ser negociada entre as duas partes envolve a Oficina de Música de Curitiba, que tem uma das maiores programações e eventos do género no Brasil.



