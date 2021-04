22 múmias de Faraós desfilaram, este sábado, no Cairo, sob fortes medidas de segurança e um aparato cerimonioso digno do Antigo Egipto, no âmbito da transferência para o Museu Nacional da Civilização Egípcia.

Fotogaleria. Múmias de Faraós desfilam no Egipto

Este sábado, o Cairo, capital do Egipto, recuou ao tempo da sua antiga civilização para acolher o desfile de 22 antigas múmias reais egípcias que partiram, em caravanas, do Museu Egípcio na Praça Tahrir, com destino ao seu novo local de descanso no novo Museu Nacional da Civilização Egípcia (NMEC), a cerca de sete quilómetros a sul na histórica "Fustat" (cidade velha do Cairo).

Este desfile dos Faraós, 18 reis e quatro rainhas, foi acompanhado de fortes medidas de segurança e de um aparato cerimonioso digno do Antigo Egipto.

As múmias foram transportadas seguindo uma ordem cronológica, desfilando primeiro as dos mais antigos Faraós, e cada uma a bordo de um carro, separado e decorado com o estilo egípcio antigo.

