Jeff Dieschburg, artista do Luxemburgo, recebeu um prémio por um trabalho criado com base numa fotografia de moda. É agora acusado de plágio pela fotógrafa autora do retrato.

Fotógrafa norte-americana acusa artista luxemburguês de plágio

Jingna Zhang, fotógrafa de moda norte-americana, afirma que o artista luxemburguês Jeff Dieschburg copiou, de forma literal, uma das suas fotografias para criar a obra "Turandot".

O díptico, que está exposto na Bienal de Arte em Strassen e que já recebeu um prémio, consiste em duas pinturas a óleo quadrado sobre madeira. O artista pintou Turandot de forma realista, com um manto azul.

A fotógrafa, que nasceu em Pequim e cresceu em Singapura, vive e trabalha nos EUA e as suas fotografias aparecem na Vogue China e na Vogue Japão, fez a denúncia nas redes sociais, usando a imagem das duas obras.

"Um tipo roubou a minha fotografia, ganhou um prémio de 1500 euros, exibiu numa bienal apoiada pelo Governo luxemburguês, e depois tentou "mansplain" violação dos direitos de autor. Onde posso encontrar um luxemburguês para me ajudar? Inacreditável", escreveu.

A questão que agora se coloca: O trabalho de Dieschburg é "um processamento artístico" ou é, na realidade, um plágio? Parece ser a segunda opção para a fotógrafa. O pintor não pediu os direitos da fotografia nem se referiu à obra original de Zhang.



A Bienal de Arte de Strassen também utilizou a imagem de Dieschburg para promover o evento.

Reação do município

O município de Strassen foi informado e a acusação está a ser investigada e discutida, disse a porta-voz da Bienal de Arte Stephanie Baustert disse ao Luxemburger Wort, esta manhã.

