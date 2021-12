Entre os 24 finalistas estavam também o ilustrador e designer digital português Miguel Queirós.

Artes plásticas

Fotógrafa brasileira vence Luxembourg Art Prize 2021

A fotógrafa brasileira Celina Portella venceu o primeiro prémio Luxembourg Art Prize 2021, atribuído pelo museu privado luxemburguês Pinacothéque. Segundo o anúncio feito no site da organização, Celina Portella, de 44 anos, recebeu um prémio de 50 mil euros pelo seu trabalho numa fotografia recortada ("Corte/1"), usando técnicas mistas.

O trabalho da artista brasileira premiado pelo museu Pinacothéque, "Corte/1". Foto: Celina Portella

O trabalho da artista brasileira residente em São Paulo, no Brasil, foca-se no universo das artes plásticas e da dança, combinando práticas artesanais em vídeos, fotografias ou foto-objetos que desafiam a perceção do corpo e do espaço.

O segundo prémio, de 20 mil euros, foi para o canadiano e também fotógrafo Francis O'Shaughnessy. Já o terceiro e último prémio, de 10 mil euros, foi entregue à pintora lituana Laisvydė Šalčiūtė.

Entre os 24 finalistas estavam também o ilustrador e designer digital português Miguel Queirós (nome artístico 'Oblivion Dope'), com a obra digital "Blue Lady", e o brasileiro Jerci Maccari, com a tela "Semeadura em Tempos Sombrios I".

O prémio artístico internacional é organizado pelo museu Pinacothéque desde 2015 e visa lançar ou reforçar anualmente a carreira de artistas a nível internacional.



