Morte de baterista

Foo Fighters cancelam todos os concertos previstos para 2022

AFP Decisão surge na sequência da morte de Taylor Hawkins, baterista da banda, que morreu na sexta-feira passada em Bogotá, antes de um concerto da banda.

A banda de rock americana Foo Fighters anunciou esta terça-feira que vai cancelar a digressão mundial de 2022 após a morte do baterista Taylor Hawkins.

O lendário membro da banda morreu na sexta-feira antes de um concerto em Bogotá, na Colômbia. A decisão foi anunciada no site e nas redes sociais da banda. "É com grande tristeza que os Foo Fighters confirmam o cancelamento de todas as datas da próxima digressão devido à perda desoladora do nosso irmão Taylor Hawkins".

"Vamos dedicar algum tempo ao luto, à cura, à ligação com os nossos entes queridos e desfrutar de toda a música e memórias que criámos juntos", acrescentou a banda, uma das mais influentes do rock desde o seu nascimento nos anos 90.

A digressão mundial da banda, que tinha acabado de passar por vários países sul-americanos, deveria continuar nos Estados Unidos e depois na Europa antes de regressar à América do Norte e passar depois pela Austrália e Nova Zelândia no final do ano.

Os Foo Fighters já ganharam 12 prémios Grammy e estão nomeados em mais três categorias na 64ª cerimónia que vai decorrer em Las Vegas, no domingo. Não se sabe ainda se a banda vai comparecer no evento.

Taylor Hawkins, o baterista e um dos pilares da banda desde 1997, morreu na sexta-feira à noite num hotel em Bogotá. Uma análise toxicológica revelada pelo Ministério Público colombiano demonstrou a presença de THC (canábis), antidepressivos e opiáceos no corpo, mas são desconhecidas as razões da morte.

