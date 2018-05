Dança, música, cor, animação, cinema, fotografia e workshops variados fazem parte do programa do 13o Festival de Flamenco que, entre 1 e 12 de junho, vai decorrer no Thêatre d’Esch, na Kulturfabrik e na Cinemateca da cidade do Luxemburgo.

Flamenco para todos os gostos

Paulo Jorge PEREIRA Entre 1 e 12 de junho, o 13o Festival de Flamenco de Esch apresenta dança, música, cinema, exposição de fotografia e workshops diversificados.

Dança, música, cor, animação, cinema, fotografia e workshops variados fazem parte do programa do 13o Festival de Flamenco que, entre 1 e 12 de junho, vai decorrer no Thêatre d’Esch, na Kulturfabrik e na Cinemateca da cidade do Luxemburgo.

“Será flamenco para todos os gostos! Após a inauguração, no dia 1, haverá espetáculos nos dias 2, 7, 8 e 9. A exposição de fotografia, que irá até dia 12, começa a 2. Os filmes serão projetados a 4, 5 e 12, enquanto os workshops se realizam aos fins-de-semana”, resume Paca Rimbau Hernández, que faz parte da organização do evento e fala de forma apaixonada sobre o assunto.

“Cada espetáculo tem características próprias – por exemplo, o de dia 1, “Reversible”, já recebeu uma série de prémios e mostra o coreógrafo e dançarino Manuel Liñán a colocar em questão o género na dança, em particular no flamenco, numa espécie de intercâmbio de papéis e sem hierarquias”, explica sobre aquilo que vai ser visto no Thêatre d’Esch a partir das 20h00.

No dia 2, além do workshop de fotografia com Paulo Lobo (das 9h30 ao meio-dia e das 14h00 às 17h00), entre as 11h00 e as 13h00 haverá workshops de guitarra por Alfredo Lagos, de canto por David Lagos e de dança com Gema Moneo.

À noite (20h00), na Kulturfabrik, “surge aquilo que pode ser visto como uma homenagem a Jerez de la Frontera, um dos berços do flamenco – um recital de guitarra por Alfredo Lagos e outro de flamenco com ele e o seu irmão, David Lagos, mas também com Gema Moneo, a dançarina convidada”.

Os dias 4 e 5 são marcados pela projeção, na Cinemateca, de documentários: “Silencio”, de Remedios Malvárez, e “Escuela de Flamencos, de Javier Vila, passam a partir das 18h30 no primeiro caso; no dia 5, às 20h30, é mostrado “Alalá”, de Remedios Malvárez, que estará presente para um encontro com o público após a exibição.

Sempre a dançar

Entre 7 e 9 de junho estará patente, a partir das 18h30, na Galerie des Terres Rouges/Kulturfabrik, a exposição de fotografia sobre Flamenco de Jean-Marc Bouque.

Quanto aos espetáculos na Kulturfabrik, “no dia 7, às 20h00, haverá ’Cádiz-Sevilha, qué maravilla’ que apresenta, pela primeira vez, duas mulheres em palco, Claudia Cruz e Marina Valiente, uma de Cádiz, outra de Sevilha, intercambiando em palco as características do flamenco em cada uma destas cidades”.

No dia seguinte, é apresentado, a partir das 20h00, “um serão sobre Granada com uma primeira parte de recital da guitarra de Luis Mariano Renedo, seguindo-se o espetáculo central com a dança de Alba Heredia. É um regresso, pois esteve cá em 2010, quando tinha apenas 15 anos, voltando agora que é multipremiada”.

Workshops de castanholas estão programados para esse dia 8 e para o dia seguinte, sempre com Victoria Villalba (das 18h30 às 19h30 e entre as 19h00 e as 20h00, respetivamente).

No dia 9, além de workshop de dança por Alba Heredia (10h30/12h30 e 16h30/18h30) e de uma masterclass de dança com Eduardo Guerrero (12h30/14h30), haverá um recital de canto e guitarra por Emilio Florido e Javier Ibáñez, a partir das 20h00 “Eduardo Guerra traz ’Desplante’, contradizendo esquemas clássicos e o cliché da masculinidade”.

O encerramento está agendado para dia 12, na Cinemateca, às 20h30, com o documentário “NO, um cuento flamenco”, de José Luis Tirado.