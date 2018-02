Wes Anderson recebeu Urso de Prata por "Ilha de Cães".

Filme "Touch me Not" vence Urso de Ouro em Berlim

Paulo Jorge Pereira

O filme romeno "Touch me Not", da realizadora romena Adina Pintilie, foi o ganhador do Urso de Ouro, principal distinção da edição 68 do Festival de Cinema de Berlim (Berlinale). Pintilie foi ainda agraciada com o prémio para melhor primeiro filme.

Considerado um filme sobre sexo e intimidade, espécie de "longa metragem que é um misto de ficção e documentário, tendo por base personagens que buscam a entrada na intimidade de modos não habituais", a obra convenceu o júri da Berlinale, presidido por Tom Tykwer.

O Grande Prémio do Júri foi para o trabalho de outra realizadora, a polaca Malgorzata Szumowska, autora de "Twarz", enquanto Wes Anderson ficava com o Urso de Prata para melhor realizador pelo filme "Ilha de Cães".

Outros premiados: Urso de Prata de melhor atriz - Ana Brun, em "Las Herederas", de Marcelo Martinessi (Paraguai); Urso de Prata de melhor ator - Anthony Bajon, em "La prière", de Cédric Kahn (França); Urso de Prata de melhor contribuição artística -- "Dovlatov", de Alexei German Jr. (Rússia/Polónia/Sérvia); Urso de Prata de melhor argumento - "Museo", de Alonso Ruizpalacios (México); Prémio Alfred Bauer, em homenagem à memória do fundador do festival, para um filme que abre novas perspetivas: "Las Herederas", de Marcelo Martinessi (Paraguai); Melhor documentário - "The Waldheim Waltz", de Ruth Beckermann (Áustria); Urso de Ouro de melhor curta-metragem - "The Men Behind the Wall", de Ines Moldavsky (Israel); Teddy Bear (galardão para o melhor filme sobre a temática LGBT): "Hard Paint", de Marcio Reolon e Filipe Matzembacher.







