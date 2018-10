"Aos Meus Pais" é o primeiro filme da jovem realizadora portuguesa Melanie Pereira, e venceu na categoria 'Verdes Anos' do festival de cinema português.

Filme sobre imigração portuguesa no Luxemburgo premiado no DocLisboa

O filme "Aos Meus Pais" conta o percurso dos pais de Melanie Pereira que imigraram para o Luxemburgo há várias décadas. A longa-metragem, um projeto para o curso de Cinema na Escola Superior Artística do Porto, estreou este fim de semana no festival de cinema independente DocLisboa e venceu na categoria "Verdes Anos". Em competição estavam 20 filmes, entre curtas e longas metragens, que mostram o olhar de jovens realizadores. Em entrevista ao Contacto (e antes do anúncio dos premiados), a realizadora, também imigrante no Luxemburgo durante vários anos, aborda a sua relação e a da sua família com Portugal e com o Luxemburgo, bem como o papel da mulher nas comunidades imigrantes no país. O filme vai estar no festival Vista Curta em Viseu a 31 de outubro. Veja aqui o trailer do filme:

"Aos meus pais", um filme-homenagem aos pais imigrantes



"Aos meus pais" é uma homenagem. Ao pai, natural de Barreiro de Besteiros, no concelho de Tondela, distrito de Viseu, que partiu em 1989 para o Luxemburgo. E sobretudo à mãe, da vizinha aldeia do Tourigo, no sopé da Serra do Caramulo, que partiu no ano seguinte. Emigraram em busca de estabilidade económica e de construir uma casa no Tourigo. "E ainda a andam a construir, há 30 anos!", brinca Melanie. E é lá que a jovem nascida e crescida em Esch encontrou um lar, quando um dia veio de férias a Portugal para não voltar a sair.

Estuda no Porto, mas vai cada fim de semana à aldeia de onde a sua mãe partiu um dia. "Tenho família, amigos e ando no rancho folclórico lá. Tenho uma relação muito, muito forte com o Tourigo, é o sítio em Portugal onde passava a minha infância com primas e primos, com os meus avós e tios, e é no fundo onde tenho a minha casa." "Aos meus pais" é "uma viagem por viagens. Uma homenagem aos pais. Um autorretrato", conta em entrevista.

