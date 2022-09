Filme sobre emigrantes é o candidato de Portugal aos Óscares

Quinzena de Cinema Português Cristèle Alves Meira: À procura do essencial de ser português

A realizadora de origem portuguesa que em maio realizou “um sonho” ao estar presente no festival de cinema de Cannes com a curta-metragem “Campo de Víboras” vai apresentar esse trabalho no Luxemburgo. A curta-metragem da realizadora luso-francesa foi selecionada em maio para a Semana da Crítica do festival de cinema mais importante do mundo. “Campo de Víboras” e “Sol Branco”, de Cristèle Alves Meira, são projetados esta quinta-feira, dia 15 de dezembro, no Centro Cultural Português do Luxemburgo no contexto da Quinzena de Cinema Português.