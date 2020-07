Filme sobre as Doce estreia-se nos cinemas em novembro

“Bem Bom” tem argumento de Filipa Martins e Cucha Carvalheiro e contou com consultoria história de Helena Matos. Previsto inicialmente para junho, estreia em novembro.

O filme “Bem Bom”, de Patrícia Sequeira, sobre o grupo feminino de música Doce, que fez sucesso na década de 1980, estreia-se nas salas de cinema em novembro, anunciou a distribuidora Cinemundo.

O filme, cuja estreia esteve inicialmente prevista para junho, vai estrear-se em 26 de novembro, de acordo com a distribuidora num comunicado divulgado.

“Bem Bom”, produzido pela Santa Rita Filmes, “trata de forma romanceada a vida das quatro cantoras da maior girl band portuguesa”, acompanhando o percurso da banda desde a sua formação, em 1979, “até ao pico do sucesso”.

O filme é protagonizado por quatro jovens atrizes: Bárbara Branco, Carolina Carvalho, Lia Carvalho e Ana Marta Ferreira, que encarnam, respetivamente, Fátima Padinha, Lena Coelho, Teresa Miguel e Laura Diogo.

O título do filme é também o título de uma das canções popularizadas pelas Doce. Com “Bem Bom”, tema de Tozé Brito, António Pinho e Pedro Brito, as Doce venceram o Festival da Canção em 1982 e, por isso, representaram nesse ano Portugal no Festival Eurovisão da Canção.

As Doce foram quatro vezes concorrentes do Festival da Canção: além de 1982, em 1980 (com o tema “Doce”), 1981 (com “Ali-Babá”) e 1984 (com “O Barquinho da Esperança”).

O grupo é ainda responsável por temas como “Amanhã de manhã”, “Quente quente quente” e “Ok ko”.

