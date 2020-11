O filme português "Sombra" de Bruno Gascon, é exibido nos cinemas Kinepolis Kirchberg e Kinepolis Belval a partir desta quarta-feira, 4 de novembro.

Filme português "Sombra" nos cinemas Kinepolis a partir desta quarta-feira

Diana ALVES O filme português "Sombra" de Bruno Gascon, é exibido nos cinemas Kinepolis Kirchberg e Kinepolis Belval a partir desta quarta-feira, 4 de novembro.

A projeção acontece no âmbito da iniciativa "Portuguese Movies", uma parceria com o site Bom Dia que consiste na difusão de filmes portugueses nas salas de cinema do grupo Kinepolis (Kinepolis Kirchberg, Kinepolis Belval e Utopia).

O projeto arrancou em agosto. Em declarações à Rádio Latina, o departamento de marketing do grupo Kinepolis avançou que a ideia inicial era que algumas das sessões fossem acompanhadas por degustações de produtos típicos portugueses, algo que a situação pandémica atual não permite.

"Sombra", que estreou este ano, tem nos papéis principais Ana Moreira, Miguel Borges e Vítor Norte. A longa-metragem conta a história do desaparecimento de uma criança e do drama vivido pela mãe que acredita que o filho continua vivo.

Covid-19. Agora o cinema é com máscara e sem pipocas As salas de cinema do país também foram obrigadas a adaptar-se às novas medidas restritivas que entraram em vigor na semana passada.

Além do filme de Bruno Gascon, o Kinepolis exibe a partir do dia 11 de novembro o também português "Amor Amor" (2018), do realizador Jorge Cramez. Recorde-se que as novas restrições sanitárias para combater a pandemia obrigaram as salas de cinema a adotar novas medidas. O Kinepolis informa, no seu site, que o uso de máscara é obrigatório durante toda a sessão e o consumo de comida e bebidas não é autorizado.



(Diana Alves, jornalista do Contacto e Rádio Latina)



